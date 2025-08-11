BURKINA – REBOISEMENT – PLANTES MÉDICINALES

Burkina : L’ASABIO plante 2 000 plantes médicinales à Koakin

Ouagadougou, 11 août 2025 (AIB) – L’Association pour la sauvegarde de la biodiversité (ASABIO) a planté, samedi, 2 000 plantes médicinales lors de la 5ᵉ édition de la Journée de sauvegarde de la biodiversité dans le village de Koakin, commune de Pabré.

« Préserver la biodiversité végétale revient à préserver l’homme et la vie, car cette biodiversité concourt sur plusieurs plans au bien-être de l’humanité », a déclaré le président de l’ASABIO, Jean Ilboudo.

Cette journée, placée sous le thème : « Promotion des plantes médicinales dans un contexte de changement climatique, rôle des leaders communautaires », vise, selon M. Ilboudo, à renforcer le couvert végétal du Burkina Faso et à fournir également de la matière première à la médecine traditionnelle, qui complète, à son sens, la médecine moderne.

Il a ajouté que le reverdissement du village de Koakin par leur association remonte à trois décennies et témoigne de leur volonté de préserver l’environnement pour les générations futures.

M. Ilboudo a rassuré de la poursuite de la lutte pour la sauvegarde de la biodiversité, expliquant que des poches de résistance demeurent.

Le représentant des parrains, Laurent Zoma, a salué l’initiative d’ajouter 2000 plantes médicinales, estimant qu’« à l’heure où la spéculation foncière est d’actualité, consacrer de la terre aux plantes est un choix audacieux et relève du sacrifice ». Il a, par la même occasion, plaidé pour l’acquisition d’une clôture pour le site afin de protéger, dit-il, le cadre de la lutte contre les animaux et autres menaces.

Le directeur de cabinet du ministre de l’Environnement, Ousmane Bawar, représentant le ministre, a salué une initiative locale qui s’inscrit dans le cadre de la protection de l’environnement et répond à l’appel du capitaine Ibrahim Traoré à œuvrer pour la reforestation afin de stopper l’avancée du désert.

Il a ajouté que l’implication des leaders communautaires dans la préservation de l’environnement augure un avenir meilleur, car, selon M. Bawar, l’Heure patriotique pour reverdir le Faso a permis de mettre en terre 5 713 542 plants.

Agence d’Information du Burkina