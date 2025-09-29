Burkina : L’ancienne mentalité politique est incompatible avec la révolution, Président Traoré

Ouagadougou, 29 sept. 2025 (AIB)-Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a averti dimanche que la révolution progressiste et populaire en cours au Burkina Faso ne peut laisser de place à ceux qui souhaitent continuer avec « la mentalité politique ancienne » faite de mensonges, de compromissions et de corruption.

« Si vous voulez continuer à fonctionner selon l’ancienne politique, vous n’avez pas de place dans la révolution », a prévenu le chef de l’État, lors d’un grand entretien avec la presse nationale et internationale.

Il perçoit la politique, telle qu’elle est pratiquée en Afrique, comme l’art de mentir, de flatter et de tromper. « Si vous regroupez tous les vices, vous êtes un bon politicien », a-t-il déploré.

Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, s’exprimait le dimanche 28 septembre 2025, à l’occasion d’un grand entretien accordé à la presse nationale et internationale.

Il a expliqué que, pendant plus de 27 ans, la politique avait instauré au Burkina Faso une culture dans laquelle il fallait appartenir à un parti ou connaître quelqu’un pour accéder aux services. « Tout le monde a évolué avec cet esprit de compromission, de corruption. C’est dangereux, mais c’est la politique qui a amené cela », a-t-il dénoncé.

Selon lui, de nombreux Burkinabè ont déjà compris et ont changé de mentalité. Ceux qui acceptent de travailler dans l’esprit de la révolution sont, à ses yeux, les bienvenus. « Tant que la personne a compris et veut faire le travail comme nous le voulons, elle peut assumer des postes de responsabilité », a-t-il précisé.

Le chef de l’État a souligné que la révolution vise à mettre fin aux privilèges partisans et à garantir que chaque Burkinabè puisse bénéficier équitablement des services publics et des richesses nationales, sans condition d’appartenance politique.

Agence d’information du Burkina

