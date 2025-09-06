Burkina-Agriculture-Projet-Lancement

Burkina : Lancement officiel du projet « une ferme, un forage »

Ouagadougou, 6 sept. 2025 (AIB) – Le représentant du ministre d’État, ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, Baba Galley Diarra, a procédé ce samedi matin, à Ouagadougou, au lancement du projet « une ferme, un forage » porté par la Société Coopérative Simplifiée Tilgré.

Selon le représentant du ministre d’État, ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques Baba Galley Diarra, « C’est un projet très pertinent car il vise à mobiliser davantage de ressources en eau afin de permettre la pratique de l’agriculture toute l’année » conformément à la vision du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré qui vise à assurer la souveraineté alimentaire du pays.

S’appuyant sur le recensement général de la population de 2019, il a rappelé que l’agriculture au Burkina Faso est l’activité principale de plus de 75% de la population. Il a aussi relevé que malgré les efforts consentis dans ce domaine, le pays peine toujours à satisfaire les besoins nationaux de consommation.

« Cela veut dire qu’il y a des facteurs limitants. Et parmi ces facteurs limitants, la disponibilité en eau agricole est l’un des facteurs limitants de développement de l’agriculture au Burkina Faso », a-t-il souligné.

Baba Galley Diarra a indiqué que l’initiative « une ferme, un forage » portée par la Société Coopérative Simplifiée Tilgré (SCOOPS Tilgré) est « louable et salutaire » car elle permettra « la mobilisation des eaux souterraines pour soutenir la production agricole » et cela en conformité avec les objectifs du ministère constamment rappelés par le ministre d’État, le commandant Ismaël Sombié.

M. Diarra a relevé qu’en plus du volet production, la Société prévoit les volets transformation et écoulement des produits avec l’accompagnement de certains partenaires.

Il a rassuré la Société du soutien technique, des conseils et de l’accompagnement du ministère de l’Agriculture pour l’aboutissement des projets qui seront implémentés par elle.

Le président de la société coopérative simplifiée Tilgré (SCOOPS Tilgré) Harouna Sawadogo a souligné que la mobilisation des ressources financières pour la réalisation du projet « une ferme, un forage », se fera à deux niveaux.

« Nous comptons sur les partenaires techniques et financiers notamment certains Fonds de l’État et nous comptons également sur nous-mêmes de façon individuelle, puisque à travers cette mobilisation, nous voulons que nos membres, un à un, puissent apporter des parts sociales ».

En fonction de la mobilisation des ressources, la société prévoit la mise en place d’ici 2027, d’au moins 500 fermes agricoles, a précisé le président Harouna Sawadogo.

Pour bénéficier du projet, il faut d’abord être membre de la société coopérative Tilgré, ensuite avoir des parts sociales dans la société puis détenir un terrain sécurisé, a-t-il signifié.

Le lancement a été marqué par une communication sur le thème « La révolution agricole et les technologies, quelle stratégie adoptée ? ».

