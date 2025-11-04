Burkina-Education-RTE-Lancement

Burkina: Lancement d’une Radio Télévision Éducative (RTE) pour la difussion du savoir

Ouagadougou, 4 nov. 2025 (AIB)-Le gouvernement burkinabè vient d’écrire une nouvelle page de l’histoire de l’éducation nationale ce mardi avec le lancement officiel de la Radio Télévision Éducative (RTE), une plateforme multimédia dédiée à la diffusion du savoir, à la promotion de la culture et au renforcement des valeurs citoyennes.

La RTE, émettant sur la fréquence 107.4 FM à Ouagadougou, propose une grille riche de 29 émissions éducatives, culturelles et citoyennes, articulées autour de six grands axes : éducation et formation, citoyenneté et gouvernance, culture et langues nationales, innovation numérique, environnement et santé, jeunesse et détente.

À travers des programmes comme Radio Classe, Je m’applique, Éducateurs à l’écoute ou encore Fréquence Enfant, la RTE ambitionne de devenir une véritable école à distance, au service de l’excellence et de la cohésion nationale.

Symbole d’une éducation ouverte, moderne et inclusive, la Radio Télévision Éducative sera bientôt disponible sur la Télévision numérique terrestre (TNT), renforçant ainsi son accessibilité à toutes les couches sociales, même dans les zones les plus reculées.

Le lancement de la radio a été présidé le Premier Ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, à Ouagadougou en présence des ministres, de cadres de l’éducation et d’acteurs du monde médiatique.

« La radio scolaire franchit aujourd’hui une étape majeure. Elle ne se contente plus de produire des contenus éducatifs ; elle les diffuse désormais de manière autonome et continue, entrant ainsi dans une nouvelle ère de proximité et d’interactivité éducative», a indiqué le Directeur général de la Qualité de l’Éducation préscolaire et primaire, Marcel Guigma.

La ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, Dr Aminata Zerbo/Sabane, a souligné l’importance du numérique dans l’expansion de la RTE :

« La RTE bénéficie déjà du numérique pour amplifier sa diffusion grâce à son site web. Pour accompagner cet effort, le gouvernement a engagé un vaste chantier de couverture de tout le territoire à travers le projet Zéro zone blanche. Cet effort permettra à la RTE d’être accessible partout et de toucher tous les auditeurs, où qu’ils se trouvent », a-t-elle affirmé.

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, que le RTE constitue un outil stratégique pour son département en ce sens qu’il va prolonger la vulgarisation des résultats scientifiques et rapprocher la recherche du grand public.

Le Président du Conseil supérieur de la communication (CSC), co-parrain de l’événement, a rappelé l’engagement de son institution dans le processus de création de la RTE :

« Nous avons accompagné avec enthousiasme cette initiative à travers la concession d’une fréquence, convaincus de son utilité sociale et éducative. Cette radio sera un outil de résilience, de formation continue et de démocratisation du savoir. »

Agence d’information du Burkina

