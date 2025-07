Burkina Faso-Culture-Coopération-Afrique-Europe-internationale

Burkina : Lancement du projet « Africa-Europe Partnerships for Culture », un pont culturel entre l’Afrique et l’Europe

Ouagadougou, 25 juil. 2025 (AIB)- Le ministre en charge de la Culture, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a lancé, ce jeudi 24 juillet 2025, la composante ouest-africaine du projet « Africa-Europe Partnerships for Culture », en présence de représentants diplomatiques, d’artistes, d’administrateurs culturels, et des partenaires techniques et financiers, dont l’Union européenne et le Goethe-Institut.

Dans son intervention, le ministre de la Culture, des arts et du tourisme a souligné la pertinence du projet, qui vient renforcer les capacités des professionnels de la culture, favoriser l’internationalisation des festivals et créer des opportunités d’emploi pour les jeunes artistes africains. Il a appelé l’ensemble des acteurs à s’approprier cette initiative, conçue pour impacter durablement le paysage culturel ouest-africain.

« Le projet, doté d’un budget de 10 millions d’euros (environ 6,5 milliards de francs CFA), ambitionne de toucher 250 professionnels du festival, 450 artistes et 48 festivals répartis dans 15 pays d’Afrique de l’Ouest, à travers des actions structurantes : formations de courte et longue durée, mise en réseau régionale et internationale, et financement de festivals de grande et moyenne envergure » a-t-il ajouté.

Dans son allocution, M. Robert Adam, chargé d’affaires A.I de la délégation de l’union européenne au Burkina Faso, a salué cette initiative qui fait de la culture un véritable levier de coopération, de dialogue interculturel et de cohésion sociale. Il a rappelé que le projet comporte trois volets ouest-africain, sud-africains et continentaux et qu’il s’inscrit dans la volonté de consolider les liens entre les peuples africains et européens à travers la culture.

« La culture est le domaine qui permet de tisser des liens durables, de créer des ponts et d’installer un dialogue fécond entre civilisations », a-t-il affirmé.

M. Adam a également mis en lumière l’impact d’un précédent programme culturel récemment clôturé au Burkina Faso, qui a permis de soutenir 186 projets, de créer plus de 5 000 emplois et de favoriser l’émergence de plus de 100 entreprises culturelles.

Il a souligné que l’union européenne a investi 30 millions d’euros dans des projets de soutien à la culture africaine, notamment dans le secteur du cinéma burkinabè, pour renforcer les capacités humaines, matérielles et créatives des artistes africains.

Le manager du projet, M. Nakanabo Mamoudou, a précisé que ce programme de trois ans (mars 2025 à février 2028) vise à décloisonner les espaces culturels en Afrique de l’Ouest, en favorisant les échanges entre les régions francophones, anglophones et lusophones, ainsi qu’avec les festivals européens.

Le projet « Africa-Europe Partnerships for Culture », mis en œuvre par le Goethe-Institut, est ainsi appelé à devenir un moteur de professionnalisation et d’internationalisation de la culture ouest-africaine, au service d’un développement plus inclusif, solidaire et durable.

Agence d’information du Burkina

OS/BBP