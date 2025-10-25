Burkina : Lancement du Centre international d’Irénagie pour promouvoir la médiation, la paix et la cohésion sociale

Ouagadougou, 24 oct. 2025 (AIB)-Le Centre international d’Irénagie (CII), structure dédiée à la prévention et à la gestion pacifique des conflits, a officiellement lancé ses activités le jeudi 23 octobre 2025 à Ouagadougou, lors d’une conférence de presse présidée par son président du conseil d’administration, le Dr Rasmané Daniel Sawadogo.

Créé en 2024, le CII ambitionne de contribuer à la promotion de la paix, de la cohésion sociale et du développement durable au Burkina Faso et en Afrique.

Selon le secrétaire exécutif du centre, le Dr Roland Badiel, le CII « combine recherche scientifique, formation, médiation et expertise technique » afin d’apporter des réponses innovantes aux défis de la société contemporaine.

Le concept d’« Irénagie », dérivé du grec eirênê (paix), repose sur « l’art de construire la paix ». Le centre adopte une approche scientifique et multidisciplinaire de la résolution des différends, fondée sur le dialogue, la négociation et l’arbitrage.

« Nous ne cherchons pas à nous substituer à la justice, mais à compléter son action », a expliqué le Dr Rasmané Daniel Sawadogo. « Notre objectif est de trouver un juste milieu pour permettre aux parties de maintenir leurs relations tout en résolvant leurs différends de manière apaisée. »

Le CII intervient notamment dans la médiation familiale, les litiges communautaires, les conflits économiques et les différends en milieu professionnel.

Il propose aussi des formations spécialisées en gestion des conflits, droit des affaires, environnement et droits humains.

L’initiative s’inscrit dans le cadre de la loi burkinabè de 2013 sur la médiation civile et commerciale, ainsi que de l’acte uniforme de l’OHADA adopté en 2018.

Pour le Pr Vincent Zakané, ancien ministre de la fonction publique , consultant du CII et enseignant-chercheur à l’Université Thomas Sankara, « le centre se veut un instrument accessible à tous, y compris aux personnes vulnérables qui n’ont pas toujours les moyens de saisir la justice formelle ».

Le CII entend également collaborer avec les universités burkinabè pour offrir des formations diplômantes en diplomatie et en résolution pacifique des conflits.

Il dispose déjà de salles de médiation et de formation modernes, ouvertes à la location pour des séminaires, ateliers ou sessions de négociation.

« Fonder un centre dédié à la science de la paix à Ouagadougou, c’est affirmer la primauté du savoir et du dialogue dans la construction d’un avenir durable », a souligné le Dr Rasmané Daniel Sawadogo.

À travers ses missions de recherche et de médiation, le CII aspire à devenir un levier pour la réconciliation, la reconstruction du lien social et la prévention des crises.

Ses responsables ont réaffirmé leur engagement à travailler en synergie avec les autorités publiques, les collectivités territoriales, la société civile et le secteur privé pour bâtir une paix durable fondée sur la justice et la solidarité.

