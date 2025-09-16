Burkina-Lancement-Activités-Institut-Militaires

Burkina : Lancement des activités de l’Institut de l’enseignement militaire supérieur TIEFO AMORO, un centre militaire de réflexion et d’innovation

Ouagadougou, 16 sept. 2025 (AIB) – Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a lancé mardi à Ouagadougou, les activités de l’Institut de l’enseignement militaire supérieur ‘’TIEFO AMORO’’ (IEMS), en vue de former une élite militaire nationale tournée vers la réflexion sur la guerre et la recherche de la paix.

« La mission de cet institut est claire : dispenser un enseignement militaire supérieur de 1er et de 2nd degré, et contribuer à l’élaboration, la mise à jour et la mise en œuvre de doctrines militaires », a indiqué le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

Selon M. Ouédraogo, il s’agira à travers ces enseignements, de former une élite militaire nationale tournée vers la réflexion sur la guerre et la recherche de la paix.

Pour lui, le lancement des activités de l’Institut « traduit la volonté du Peuple de ne plus déléguer la formation de ses cadres militaires ».

De son avis, l’institut Tiéfo Amoro formera des officiers capables d’anticiper et de contrer les défis sécuritaires, notamment l’hydre terroriste sous toutes ses formes.

« Il est appelé à devenir un véritable centre de réflexion et d’innovation, au service des Forces Armées et de la Nation, renforçant ainsi notre capacité à concevoir et à mettre en œuvre notre propre approche de la défense et de la sécurité », a ajouté le chef du gouvernement.

L’Institut accueillera également des cadres supérieurs des corps paramilitaires et des administrations publiques à travers des modules spécifiques en lien avec les enjeux sécuritaires, a-t-il renseigné.

Selon le Premier ministre, dans une perspective géostratégique, il sera ouvert aux pays frères de l’Alliance des États du Sahel (AES), ainsi qu’aux pays amis qui en feront la demande.

Pour le commandement de l’institut de l’Enseignement militaire supérieur ‘’TIEFO AMORO’’ (IEMS), le Colonel-Major Céleste Joseph Moussa Coulibaly, la création de l’institut traduit la volonté du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, de doter le pays d’une capacité endogène d’enseignement militaire supérieur de premier et de second degré.

Selon lui, l’institut abritera l’école de guerre, le cours d’Etat-Major et le centre de doctrines des forces armées nationales.

« Il sera à la fois un lieu d’apprentissage, un creuset de la pensée militaire stratégique, un laboratoire d’innovation et un bastion de notre souveraineté sécuritaire et de défense, aux nombreuses crises qui nous sont imposées », s’est réjoui le Colonel-Major Coulibaly.

Il a marqué son engagement en tant que commandent de cet institut à conduire sa mission avec honneur, rigueur et loyauté.

Le lancement des activités de l’institut marque également la rentrée de la première promotion de l’Ecole d’Etat-Major de l’IEMS, forte de 30 stagiaires.

Une séance de plantation d’arbre a marqué la fin de la cérémonie de lancement des activités de l’Institut de l’enseignement militaire supérieur ‘’TIEFO AMORO’’.

Agence d’information du Burkina

DNK/ ata