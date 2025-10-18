Burkina : L’AJPD-BF mène une campagne de sensibilisation et un dépistage gratuit contre le cancer du sein et du col de l’utérus

Ouagadougou, le 18 octobre 2025(AIB)-L’Alliance des Jeunes pour la Paix et le Développement au Burkina Faso (AJPD-BF) a lancé, ce samedi 18 octobre 2025, au Centre médical urbain (CMU) Pogbi, la 3ᵉ édition de l’« AJPD-BF Rose », une campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit contre le cancer du sein et du col de l’utérus.

« Dans le cadre d’ Octobre Rose, nous avons organisé une campagne de sensibilisation et un dépistage gratuit du cancer du sein et du col de l’utérus au profit des femmes », a déclaré le président du comité d’organisation, Anderson Ouédraogo.

Cette 3ᵉ édition de l’« AJPD-BF Rose », qui est une campagne de sensibilisation et de dépistage contre le cancer du sein et du col de l’utérus, se tient sous le thème : « Le cancer se combat tôt, AJPD-BF Rose, un engagement pour la vie ».

Anderson Ouédraogo a indiqué que « cette campagne vise à amener les femmes à prendre à cœur l’existence des cancers féminins pour une bonne prise en charge préventive ».

Il a réaffirmé l’engagement de l’AJPD-BF à œuvrer pour l’éradication des cancers à travers des campagnes de sensibilisation et de dépistage.

Anderson Ouédraogo a également invité l’ensemble des organisations à apporter une assistance aux femmes vivant avec le cancer.

« J’invite toutes les femmes à se rendre dans un centre médical pour se faire dépister, car il est plus facile de combattre cette maladie lorsqu’elle est découverte tôt », a exhorté M. Ouédraogo.

Le président du comité d’organisation de l’AJPD-BF Rose, Anderson Ouédraogo, s’exprimait ce samedi à l’occasion de la 3ᵉ édition de la campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit contre le cancer du sein et du col de l’utérus.

Pour sa part, le médecin responsable du CMU Pogbi, Dr Eric Ilboudo, a salué l’initiative de l’AJPD-BF qui vise à lutter contre le cancer, un fléau ravageur.

« C’est ensemble que nous arriverons à vaincre tous les maux qui minent notre société et à redresser le paysage sanitaire burkinabé », a-t-il souligné.

Dr Ilboudo a invité chaque femme à devenir ambassadrice afin qu’aucune femme au Burkina Faso ne soit ignorante des signes annonciateurs du cancer.

Asséta Maïga, venue se faire dépister, a témoigné que sa belle-fille a perdu la vie à cause du cancer du sein. Elle a appelé l’ensemble des femmes à se faire dépister à chaque fois que l’occasion se présente.

« Celles qui remarqueront un changement, je leur exhorte à se rendre dans un centre de santé et à éviter l’automédication », a-t-elle conclu.

L’Alliance des Jeunes pour la Paix et le Développement au Burkina Faso (AJPD-BF), créée en 2021, est une organisation à but non lucratif qui œuvre dans le domaine humanitaire.

Agence d’Information du Burkina

FT/ata