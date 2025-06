BURKINA-ASSOCIATION-ASSEMBLEE-GENERALE

Burkina : L’ADES-Nord, section du Zondoma juge satisfaisant le bilan de ses activités

Ouagadougou, 22 juin 2025 (AIB)- La section du Zondoma de l’Association pour le développement économique et social de la région du Nord (ADES-Nord), a tenu samedi, son assemblée générale pour dresse le bilan de ses activités de l’année 2024. Un bilan jugé satisfaisant selon les participants.

La section du Zondoma de l’Association pour le développement économique et social de la région du Nord (ADES-Nord), a fait le point le samedi 21 juin 2025 à Ouagadougou, de sa rencontre tenue le 7 décembre 2024 à Gourcy.

El Hadj Moustapha Zébré qui a lu le message du président de la section Zondoma de l’ADES-Nord, El Hadj Salam Traoré, a invité les filles et fils du Zondoma, à s’impliquer davantage dans le développement de la province.

Pour l’occasion, El Hadj Daouda Ouédraogo, a présenté le bilan général de la rencontre passée qui a été apprécié par les participants.

Il s’est agi du bilan physique, financier, moral, les difficultés rencontrées et les propositions ou suggestions.

« Du bilan physique, le comité de coordination a conduit entre autres, des missions de rencontres et d’échanges avec des personnes ressources, valider les budgets des commissions et contribution à la mobilisation des ressources financières », a-t-il dit.

M. Ouédraogo a poursuivi que du bilan financier, des ressources de 13 903 500 F CFA ont été mobilisées.

Il a précisé que le total des dépenses s’est élevé à 11 590 050 F CFA avec un solde positif de 2 313 450 F CFA et un solde définitif de 2 887 450 F CFA.

Selon El Hadj Daouda Ouédraogo, les participants ont été satisfaits des activités menées et ont suggéré la pérennisation du cadre de concertation afin de renforcer l’union sacrée des filles et fils de la province du Zondoma.

Il a présenté également les difficultés rencontrées qui sont, entre autres, le manque de temps des personnes ressources identifiées, l’insuffisance de communication, la remise en cause permanente des prévisions budgétaires.

Selon le présentateur, les participants ont souhaité l’établissement d’un programme qui prend en compte la disponibilité des personnes ressources, la rétention des personnes disponibles, compétentes et motivées pour siéger dans les commissions.

Cinq recommandations ont été faites lors de la rencontre. Il s’agit notamment, d’encourager une grande participation des ressortissants de la province dans les initiatives de développement local, la mise en place d’une structure pour pérenniser les actions de cohésion sociale.

Il y a également le soutien des FDS et des VDP, l’intégration au quotidien la notion du vivre-ensemble et la cohésion sociale et l’accompagnement des femmes et des jeunes par le renforcement de leurs capacités pour contribuer au développement économique et sociale.

Au cours de la rencontre de décembre 2024, le PDG de la société NKS, El Hadj Moussa Ouédraogo, a offert 5 motos aux VDP et 1 au communicateur.

L’Association des chefs coutumiers et traditionnels du Zondoma a remis aussi 5 motos aux VDP plus 1 000 000 aux Forces combattantes. Le chef de Bascorma a fait don de 2 motos à la police nationale.

Le chargé de mission à la Présidence du Faso a offert 1 moto aux VDP de la province.

Quant à la section du Zondoma de l’ADES-Nord, elle a remis 6 tonnes de vivres aux VDP, 2 000 000 FCFA pour les communes de la province et 500 000 F CFA pour l’effort de paix.

