Burkina: La Vitrine Internationale du Tourisme et de l’Hôtellerie de Ouagadougou (VITHRO) prévue du 29 avril au 03 mai 2025

Ouagadougou, 24 avril (AIB) – La Fédération des Organisations Patronales du Tourisme et de l’Hôtellerie du Burkina Faso (FOPATH-B) a annoncé la tenue de la 5ᵉ édition de la Vitrine Internationale du Tourisme et de l’Hôtellerie de Ouagadougou (VITHRO), une plateforme d’expression, de visibilité et de promotion du savoir-faire touristique local et régional. L’événement se tiendra du 29 avril au 03 mai 2025 à Ouagadougou, sous le thème : « Quelles stratégies pour dynamiser le tourisme dans l’espace AES : enjeux et perspectives ? »

Le président de la Fédération, Pierre Célestin Zoungrana, a annoncé la tenue de cette 5ᵉ édition lors d’une conférence de presse organisée le jeudi 25 avril 2025.

M. Zoungrana a indiqué que plusieurs activités sont prévues pour cette édition, telles que des expositions professionnelles, des opportunités de réseautage, des excursions touristiques, des panels et conférences thématiques, ainsi que des animations culturelles.

« Parmi les innovations majeures de cette cinquième édition, nous avons la compétition du meilleur grilleur de poulet bicyclette, le concept Taan-Guess, qui combine excursions touristiques originales, jeux de découverte et accès à des établissements touristiques de prestige, ainsi que la compétition des agents comptoirs », a souligné M. Zoungrana.

Il a confié que plus d’une centaine de participants, y compris des délégations des pays de l’AES, de l’espace UEMOA et d’autres pays amis, sont attendus à cette édition.

Agence d’Information du Burkina

