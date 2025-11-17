Burkina : La victoire des Etalons U17 et la campagne « Dèmè Sira », à la Une des quotidiens

Ouagadougou, 17 nov. 2025 (AIB)-Les quotidiens de ce lundi font écho de la sortie de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) dans les boulangeries, pâtisseries et glaciers, de la victoire des Etalon U17 (1-0) face aux Allemands et du lancement de la campagne nationale de solidarité dénommée « Dèmè Sira ».

« Solidarité nationale : Le Premier ministre lance la campagne Dèmè Sira », titre à sa Une Sidwaya. Selon le journal public, le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a lancé vendredi la campagne nationale de communication et de sensibilisation sur la solidarité dénommée « Dèmè Sira ».

Pour les Editions Le Pays, cette campagne nationale de sensibilisation et communication sur la solidarité « Dèmè Sira » où « la voie de la solidarité » est une initiative du ministère en charge de la solidarité nationale. Elle vise à raviver les valeurs d’entraide et de solidarité endogène, partout au Burkina Faso.

Le quotidien du 1200 logement, soutient les Burkinabè ont témoigné de la solidarité les uns envers les autres depuis le début de la crise sécuritaires. Le gouvernement veut amplifier, célébrer et inscrire durablement cette force de solidarité dans la conscience collective.

Pour y arriver, la voix de la solidarité est toute tracée à travers la campagne nationale de communication et de sensibilisation sur la solidarité dénommée « Dèmè Sira » qui, va du 14 novembre 2025 au 31 janvier 2025, souligne le journal.

« Coupe du monde U17/Allemagne – Burkina : 0 – 1 », les Etalons s’offrent le scalp du champion en titre, annonce à sa Une le quotidiens d’Etat Sidwaya.

Selon le média, en 16e de finale de la 20e Coupe du monde U17 disputée sur le terrain de l’Aspire zone spitch 2 samedi 15 novembre dernier, les Etalons ont mis fin aux ambitions du champion en titre allemand de se succéder, en l’épinglant 1 – 0 grâce à Mohamed Zongo.

Pour Les Editions Le Pays, grâce à ce but marqué à la 5e minute de jeu, les poulains de Oscar Barro sont qualifiés pour les 8es de finale où ils joueront l’Ouganda le 18 novembre prochain.

De l’avis du quotidien privé L’Observateur Paalga, cette victoire des Etalons restera à n’en point douter, la plus retentissante des succès du football burkinabè sur la scène mondiale. Car, ce n’est pas seulement une nation européenne que l’on bat où encore un cadeau de football mondial, mais c’est le champion du monde en titre dans la catégorie des cadets, que le Burkina a mis dehors.

Dans un autre registre les quotidiens relaient la sortie de controle de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) dans des entreprises de la place.

Boulangeries, pâtisseries et glaciers : La CNSS déplore des cas de travailleurs non déclarés », titre à sa Une Les Editions Le Pays. Selon le média, la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a lancé du 10 au 15 novembre 2025, une vaste opération de contrôle sur toute l’entendue du territoire national.

L’objectif est de s’assurer de la protection sociale effective des travailleurs de ce secteur d’activité qui s’étend jour et nuit, indique le quotidien

Pour Sidwaya, la CNSS est soucieuse de la protection sociale et du bien-être des travailleurs du secteurs de la boulangerie pâtisseries et des glaciers installés sur l’ensemble du territoire national.

Elle a déployé des équipes dans les grandes villes et les chefs-lieux de régions pour immatriculer les employeurs non encore affiliés à la CNSS, immatriculer tout travailleur intervenant dans le secteur, sensibiliser ces personnes à leurs devoirs et droits en matière de sécurité sociale.

Agence d’information du Burkina