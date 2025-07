BURKINA-INFRASTRUCTURES-ROUTES-CHARGE-ESSIEU

Burkina: La surcharge à la peau dure sur l’axe Tenkodogo-Cinkansé

Ouagadougou, 20 juil. 2025 (AIB) – Le non-respect des normes de gabarit par les transporteurs routiers dans plusieurs localités du Burkina Faso demeure une réalité. Une équipe de l’AIB s’est rendue à Tenkodogo, dans la région du Centre-Est, et a constaté la dégradation de la Route nationale n°16 (RN16), due à l’intense trafic routier et au comportements inciviques de certains chauffeurs sur l’axe Tenkodogo-Cinkansé.

« La voie du développement passe nécessairement par le développement des voies », dit-on. Le Burkina Faso est résolument engagé sur plusieurs chantiers de développement, notamment ceux liés aux infrastructures routières. Mais le comportement incivique de certains usagers tend à compromettre cet élan. Les camions hors gabarit, dus aux surcharges ou aux modifications des véhicules, contribuent à la dégradation des routes.

Le ministère de la Sécurité a publié un communiqué en date du 27 juin 2025 rappelant à « tous les usagers, en particulier les transporteurs, l’impérieuse nécessité de respecter les normes de gabarit et les prescriptions en matière de circulation ». Des sanctions seront appliquées à partir du 1er août prochain contre les contrevenants.

Sur la RN16, la situation est des plus préoccupantes. L’équipe de reportage de l’AIB a passé du temps avec une équipe de contrôle des Douanes sur cet axe stratégique, précisément dans le village de Koknongo, à une dizaine de kilomètres au sud de Tenkodogo.

Plus d’une centaine de véhicules ont été vus en circulation. Quelques usagers de l’axe, visiblement en surcharge, ont accepté de s’exprimer. La plupart des conducteurs de ces camions hors normes ont toutefois préféré garder le silence, craignant des représailles de leurs employeurs.

Selon Morou Abdou Salam, conducteur togolais d’un camion en surcharge : « Le communiqué du gouvernement burkinabè sur le respect de la charge à l’essieu est une bonne chose, car la sécurité de tous en dépend. Le surpoids endommage nos goudrons et provoque de nombreux accidents. »

Pour le Nigérien Moubarack Moctar, conducteur de gros porteur : « Nous avons appris que le gouvernement burkinabè va sanctionner, d’ici au 1er août, ceux qui ne respecteront pas la charge à l’essieu. C’est une bonne chose pour nous, chauffeurs salariés. Un véhicule moins chargé roule mieux et plus sûrement. Actuellement, je transporte 47 tonnes alors que je ne devrais en porter que 40. Ce n’est pas bien. Ça met tout le monde en danger. Nous allons sensibiliser nos patrons au respect de la charge. »

Bouboukary Diao, riverain de Koknongo et grilleur de viande au bord de la voie, a également exprimé son ras-le-bol face à cet incivisme. Il s’est réjoui que le gouvernement prenne enfin ce problème à bras-le-corps.

« Les gens surchargent leurs camions et abîment nos routes. Je suis là jusqu’à tard la nuit, et je vois tout. Il y a beaucoup d’accidents. Cyclistes, motocyclistes, automobilistes… tout le monde en fait. Et c’est souvent aux endroits où la route est endommagée. Nous, les riverains, sommes les premiers à porter secours. On laisse notre viande pour amener les blessés à l’infirmerie, à nos frais. Et parfois, certains ne survivent pas. »

Rester ferme à partir du 1er août

La décision de sanctionner les comportements inciviques ne date pas d’hier. Mais plusieurs tentatives sont restées lettre morte, aggravant le non-respect des normes.

Le directeur régional adjoint des Douanes du Centre-Est, Oumarou Gouem, rappelle que les mesures de contrôle à l’essieu, instaurées depuis 2005, peinent à être appliquées. Il souhaite que cette énième tentative soit la bonne. Pour cela, l’inspecteur divisionnaire recommande un retour sur l’historique des mesures, une évaluation des échecs passés et l’adoption de stratégies adaptées.

M. Gouem préconise également l’implication de tous les acteurs sous le leadership du ministère de la Sécurité : « Il faut que les différents acteurs soutiennent le ministre dans l’application de cette mesure. »

Il suggère d’informer les pays voisins de l’entrée en vigueur de la mesure burkinabè, de recenser les véhicules modifiés et d’accompagner les transporteurs dans leur mise aux normes. Une démarche qui, selon lui, réduira les modifications anarchiques.

Le président de la faîtière unique des transporteurs de Koupéla, Gilbert Thiombiano, exhorte les propriétaires de camions à se conformer aux exigences :

« Respectons le communiqué du ministère de la Sécurité. Que chacun se mette en règle avant le 1er août, pour le bon fonctionnement du pays. »

La directrice régionale de la mobilité urbaine du Centre-Est, Lucie Dial/Zongo, propose l’implication de toutes les forces de contrôle : CCVA, CBC, Gendarmerie, Police, Eaux et forêts, Douanes, ONASER.

« Il faut une synergie d’actions entre toutes ces structures pour réussir cette mission », souligne-t-elle.

Elle insiste également sur une application simultanée à l’échelle sous-régionale :

« Il faut aussi des appareils capables de mesurer précisément les charges pour éviter les écarts de 2 à 3 tonnes entre deux pesées. Ce n’est pas acceptable. »

Tout le monde est désormais prévenu. La marche vers le développement du Burkina Faso est en cours. Le ministère de la Sécurité appelle à la responsabilité et au civisme de chacun pour préserver le patrimoine commun et garantir la sécurité de tous.

Agence d’information du Burkina (AIB)

AS/ZO/ATA