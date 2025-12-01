BURKINA-SISSILI-ENSEIGNEMENT-JOURNEE-PROMOTION-METIERS

Burkina : La Sissili célèbre une journée dédiée à la promotion de l’initiation aux métiers et à la professionnalisation

Léo, 1er déc. 2025 (AIB) – La direction provinciale de l’Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique de la Sissili a organisé, le samedi 29 novembre 2025, la première édition de la « Journée de promotion de l’initiation aux métiers et de la professionnalisation de l’enseignement ».

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’Initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous (IPEQ), qui vise à réformer les curricula afin de mieux répondre aux besoins du marché de l’emploi.

Placée sous le haut patronage du ministre en charge de l’Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique, représenté par son conseiller technique M. Lin Hien, cette journée a rassemblé massivement les établissements scolaires engagés dans l’initiation aux métiers.

Selon le directeur provincial de l’Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique, Serge Lawabien Toé, cet événement matérialise la vision des plus hautes autorités :

« La vision de nos plus hautes autorités est porteuse d’avenir et rejoint les aspirations profondes de nos populations. Il s’agit de préparer notre jeunesse non seulement à réussir ses examens, mais également à s’insérer durablement dans la vie socio-économique », a-t-il déclaré.

Pour favoriser la réussite de ces réformes, la direction provinciale de la Sissili a élaboré un projet de création de brigades de dynamisation de l’initiation aux métiers dans les établissements scolaires de la province (BDIME/Sissili).

Dans le message du ministre, livré par le Haut-Commissaire de la Sissili Téwendé Isaac Sia, le gouvernement a réaffirmé son engagement à soutenir la promotion de l’initiation aux métiers et la professionnalisation de l’enseignement.

« Le gouvernement s’engage à concevoir de nouveaux curricula et à accompagner leur mise en œuvre sous la bienveillance du peuple. Cette réforme est une priorité pour bâtir un Burkina Faso où l’éducation constitue un véritable tremplin vers l’emploi et l’entrepreneuriat », a-t-il assuré.

La fondatrice du complexe scolaire privé Betsaleel, Kalwoulé/Karama Madeleine, a pour sa part, expliqué que son établissement forme déjà les élèves en tissage, teinture, jardinage, élevage et agriculture, et a salué la dynamique .

« La mobilisation de ce jour témoigne de notre engagement collectif pour la réussite de ces réformes, au bénéfice des générations actuelles et futures. Nous constatons déjà les effets positifs de cette approche sur la motivation et l’autonomie de nos élèves. ils confectionnent eux-mêmes leurs tenues scolaires et consomment les produits de leur jardin et de leur champ scolaires à la cantine », a-t-elle souligné.

D’autres acteurs économiques, tels que Sa Majesté Lio-Pio Dan-Zwè en menuiserie, Oumarou Bassavé en BTP, Alassane Guiendé, en plomberie et François Kaboré, en soudure, ont chacun démontré la forte demande existant dans leurs métiers de spécialité.

La cérémonie, agrémentée de prestations artistiques en slam, s’est achevée par une visite des stands d’exposition mettant en valeur le savoir-faire des établissements scolaires et des centres de formation professionnelle de Léo.

Agence d’Information du Burkina

