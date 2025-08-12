Burkina-Cérémonie-Cadre-Sectoriel-Dialogue-Premier-Semestre

Burkina : La revue à mi-parcours du Cadre sectoriel de dialogue « culture, tourisme, sports et loisirs » jugé satisfaisant

Ouagadougou, 12 août 2025 (AIB)- Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo a présidé, ce mardi, à Ouagadougou, à la cérémonie d’ouverture de la revue à mi-parcours du Cadre sectoriel de dialogue (CSD) « Culture, Tourisme, Sports et Loisirs ». L’objectif de cette initiative est de renforcer la redevabilité, la transparence et la performance dans l’action publique.

Le CSD est un instrument stratégique qui est mis en place par l’Etat pour garantir la transparence, la redevabilité et la performance de l’action publique et il regroupe des cadres de plusieurs départements ministériels, des partenaires techniques et financiers, des représentants du secteur privé, des leaders coutumiers et religieux, les organisations professionnelles.

« Le cadre sectoriel de dialogue est un moment propice pour évaluer objectivement les progrès réalisés au cours du premier semestre 2025 », a déclaré le ministre en charge de la culture, Pindgwendé Gilbert Ouédraogo.

Selon lui, la présente session offre à tous les acteurs un espace de dialogue constructif, d’évaluation partagée et de co-construction des politiques sectorielles.

Le ministre a estimé que des défis majeurs ont été relevés durant le premier semestre de l’année.

En matière de culture, il y a eu la tenue réussie de la 29e édition réussie du FESPACO, la tenue de la 3e édition du Mois du patrimoine burkinabè, l’inauguration du mausolée Thomas Sankara et la réouverture du Stade de 4 août.

En ce qui concerne les Sports, la réouverture du stade du 4 août a été effective, la construction d’un plateau omnisport à Bobo-Dioulasso et l’immatriculation de 20 espaces réservés à la pratique du sport, ainsi que près de 150 médailles qui ont été remportées lors de compétitions internationales.

En matière de Jeunesse, 745 jeunes ont été bénéficiaires des camps éducatifs et plus de 1200 étudiants ont été mobilisés pour les jeux universitaires à Fada N’Gourma.

Dans le domaine du tourisme, Pindgwendé Gilbert Ouédraogo, a aussi indiqué une avancée significative, avec notamment le soutien à 52 opérateurs culturels et touristiques par le Fonds de Développement culturel et touristique (FDCT), 950 entreprises touristiques contrôlées, 36 000 visiteurs accueillis sur les sites de l’Agence Faso Tourisme, 150 opérateurs sensibilisés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Le ministre Gilbert Ouédraogo a affirmé que les avancées sont certes encourageantes, mais ne doivent pas occulter les défis persistants à savoir l’inaccessibilité de certaines zones du fait de l’insécurité, le manque d’équipements adaptés, l’insuffisance de ressources humaines et financières.

Il a par ailleurs invité l’ensemble des acteurs à proposer des solutions innovantes et adaptées aux réalités du terrain pour atteindre l’objectif Stratégique qui est de « développer un secteur industriel et artisanal compétitif, à forte valeur ajoutée et créateur d’emplois décents ».

Agence d’information du Burkina

LN/OS/BBP/