Burkina : La région des Kuilsé quitte officiellement l’AIRF

Kaya, 24 septembre 2025 (AIB)-Lors de sa troisième session ordinaire tenue le mercredi 24 septembre à Kaya, la Délégation spéciale régionale des Kuilsés (ex Centre-Nord) a pris la décision de retirer la collectivité territoriale de l’Association internationale des régions francophones (AIRF).

À l’unanimité des membres présents, la Délégation spéciale régionale des Kuilsé, réunie en session ordinaire, a acté par délibération le retrait de la région de l’AIRF.

Ce départ, 18 ans après son adhésion, s’inscrit dans la logique du désengagement du Burkina Faso des organisations liées à l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et aligne les actions de la région avec les nouvelles orientations politiques du pays.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

AIO/ata