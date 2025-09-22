Burkina- Presse-Revue

Burkina : La journée internationale de l’identité, la sortie de promotion de 1084 jeunes fonctionnaires et La 80e Assemblée générale des Nations Unies font la Une des quotidiens

« Le Premier Ministre est arrivé à New York », titre dans ses colonnes, le quotidien d’Etat, Sidwaya. Selon le journal, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo est arrivé dans l’après-midi du samedi 20 septembre 2025, à New-York aux Etats-Unis d’Amerique, où il prendra part à la 80e AG des nations unies.

« Cette session va offrir aux pays membres de l’ONU un cadre d’échanges et de réflexion sur les défis cruciaux de l’heure », précise le doyen des quotidiens, l’Observateur Paalga. Pour le quotidien privé Le Pays, l’agenda du Premier Ministre prévoit des réunions de haut niveau sur les enjeux mondiaux tels que la sécurité, le climat, la gouvernance inclusive et le développement durable.

Dans un tout autre registre, les journaux s’intéressent à la sortie de promotion de 1084 jeunes fonctionnaires du Service national de Développement SND). Le quotien privé, Le Pays informe qu’après 90 jours de formation, les appelés fonctionnaires de la 80e promotion du SND sont en fin de formation. Selon le confère, 1084 jeunes fonctionnaires issus de l’Ecole nationale supérieure (ENS) ont été démobilisés au cours d’une cérémonie présidée par le ministre en charge de la formation professionnelle, Boubakar Savadogo.

« Vous devez être des modèles au sein des établissements. Vous avez reçus des valeurs profondes et vous devez les partager aux élèves que leurs parents vous ont confiés », rapporte Sidwaya, citant les propos du ministre Boubakar Savadogo.

Une autre actualité commentée par les journaux est la journée internationale de l’identité. Selon le journal de tous les Burkinabè, cette cérémonie commémorative présidée par le Premier Ministre, traduit la volonté commune des États de l’AES de poser les bases solides d’une intégration confédérale fondée sur la confiance mutuelle.

Pour sa part, L’observateur Paalga informe que cette journée internationale de l’identité conduit vers une harmonisation des documents d’identité au sein de l’AES.

Quant au quotidien privé Le Pays, il ajoute que cette journée était consacrée à la libre circulation des personnes et des biens dans l’espace AES. « Une question de l’identité bien gérée et sécurisée est un catalyseur puissant pour la libre circulation des personnes, le commerce transfrontalier, la gestion des frontières, la lutte contre les menaces sécuritaires, etc. », rapporte le confrère.

