Burkina : la gouvernance locale, le paiement par chèque dans l’administration publique et les éliminatoires de la coupe du monde font la Une des quotidiens

Ouagadougou, 11 sept. 2025 (AIB) – Les quotidiens de ce jeudi affichent à la Une la réaction des citoyens après le match nul et vierge entre les Etalons et les pharaons dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, le non-paiement par chèque dans l’administration publique à compter du 1er octobre prochain et les états généraux de la décentralisation.

Le quotidien d’Etat Sidwaya titre à sa Une : « états généraux de la décentralisation, pour des collectivités territoriales en phase avec les exigences de souveraineté ».

Le journal précise que ces assises nationales sont, aux dires de Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, l’expression d’une volonté politique de forte de donner aux collectivités territoriales, toute leur place dans la gouvernance du Burkina.

Ces états généraux traduisent également l’engagement du Chef de l’Etat à promouvoir une décentralisation véritablement ancrée dans les réalités socio-culturelles, centrée sur les besoins des populations et en phase avec les exigences de souveraineté, de résilience et de transformation structurelle.

Le Pays mentionne « administration publique : l’utilisation du chèque comme moyen de paiement, interdite à partir du 1er octobre.

Selon le ministre de l’économie et des finances, Aboubacar Nacanabo, l’utilisation du chèque comme moyen de paiement dans les opérations financières de l’Administration publique, génère des dysfonctionnements récurrents qui affectent l’efficacité de la gestion des finances publiques, précise le journal.

Le ministre fait savoir que les moyens de paiement autorisés sont désormais le numéraire, le mobile money, la plateforme de paiement électronique Faso Arzêka et les virements bancaires.

Pour le journal l’Express du Faso, il s’agit de promouvoir des transactions fiables, traçables et conformes aux standards internationaux en matière de gestion publique.

Une actualité commentée par les journaux est la réaction des citoyens après le match nul et vierge entre les Etalons et les pharaons d’Egypte pour la qualification de la Coupe du monde 2026.

Apres le match nul (0-0) entre les Etalons et les pharaons, le consultant sportif Lassina Sory Ouattara estime que les Etalons ont manqué de complémentarité face aux pharaons et appelle les hommes de Brama Traoré à corriger le tir pour croire à une qualification indique le doyen des quotidiens privés, l’Observateur Paalga.

Quant au journal privé le Pays, il évoque que pour certains, c’est la déception car Brama manque d’inspiration mais pour d’autres c’est un résultat à la fois rassurant et porteur d’enseignements.

