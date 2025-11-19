Burkina : La formation professionnelle est au cœur du système éducatif, selon le conseiller technique Badiel

Ouagadougou, 15 nov. 2025 (AIB) Le Conseiller technique Barthélemy Badiel, représentant le ministre en charge de la Formation professionnelle a indiqué samedi que la formation professionnelle des jeunes est au cœur du système éducatif burkinabè, car l’une des solutions au défi de l’emploi est d’accroître et de transformer ce que nous produisons localement.

Pour lui, développer les compétences est essentiel pour réduire les importations coûteuses et renforcer l’économie nationale.

Le conseiller technique s’est exprimé samedi à Ouagadougou, à l’occasion de la rentrée officielle 2025 du Centre de formation pour l’emploi, un moment également consacré à la récompense des meilleurs entrepreneurs formés par l’établissement.

L’évènement a rassemblé formateurs, apprenants et parents autour de la valorisation du savoir-faire acquis tout au long de la formation.

Parmi les lauréats, la jeune promotrice de la restauration, Kanon Djamilatou a particulièrement retenu l’attention. Travaillant à la fois sur la cuisine traditionnelle et la cuisine européenne, elle a expliqué que cette double maîtrise constitue sa singularité.

Émue après sa récompense, elle a confié : « Je fais mon travail avec sérieux. Je ne m’attendais pas à être reconnue aujourd’hui, mais je remercie les formateurs pour leur accompagnement ».

En plus des lauréats, plusieurs apprenants en fin de formation ont présenté leurs projets dans divers domaines, dont la transformation culinaire, la soudure métallique et d’autres métiers techniques.

Ces initiatives illustrent l’ambition des jeunes de participer à la valorisation des matières premières locales, en cohérence avec la vision du chef de l’État pour dynamiser les entreprises nationales.

Le directeur du Centre, Yentema Tindano,a félicité les récipiendaires et réaffirmé son engagement à soutenir l’insertion professionnelle des jeunes.

Agence d’information du Burkina