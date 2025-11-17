Burkina-Solidarité-Taximen-Collecte-Sang

Burkina : La Fédération des taximen organise une collecte de sang pour sauver des vies

Ouagadougou, 17 novembre 2025 (AIB) – En marge des activités des 72 heures du taximan, la Fédération nationale des syndicats des taximen et des acteurs du transport urbain du Burkina (FNST/ATU-B) a organisé lundi à Ouagadougou une opération de collecte de sang pour faciliter la prise en charge des patients et les blessés en opération.

Rassemblés au siège de la Fédération, les taximen de la capitale ont donné leur sang, un geste que leur faitière présente comme une contribution directe à la cohésion sociale et à la défense de la patrie.

« Bien vrai que nous ne pouvons pas aller au front, mais nous pouvons contribuer autrement en donnant notre sang pour sauver des vies », a déclaré le président de la fédération, Emmanuel Nacoulma.

‎Venue de Kaya, l’équipe de collecte conduite par Karim Soulgané, a salué une initiative « à encourager et à perpétuer ». Il note que les sites de prélèvement sont limités dans la région.

‎« Ce don de sang nous permettra de répondre aux besoins quotidiens, surtout en maternité et aux urgences », a-t-il ajouté.

Les activités des 72 heures du taximan se poursuivent jusqu’au 18 novembre à Ouagadougou.

Agence d’information du Burkina