Burkina : la FBF reboise pour répondre au mot d’ordre du chef de l’Etat

Ouagadougou, 29 juil. 2025 (AIB)-La Fédération burkinabè de football (FBF) a démarré mardi à son siège à Ouagadougou, une vaste plantation d’arbres pour répondre au mot d’ordre du Président du Faso, chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim Traoré, a constaté l’AIB sur place.

Les membres du Comité exécutif de la FBF avec à leur tête, leur président Oumarou Sawadogo, l’ambassadeur pour le sport Charles Kaboré, les représentants du Comité national olympique et des sports burkinabè (CNOSB), des représentants de clubs, de l’Union nationale de supporteurs des Etalons, des journalistes sportifs et des acteurs du football ont envahi les 29 hectares de superficie de la FBF pour mettre en terre des centaines d’arbres.

« C’est pour répondre au mot du chef de l’Etat », s’est exprimé le président de la FBF Oumarou Sawadogo, ajoutant que « nous avons un domaine de 29 hectares et nous voulons également répondre aux critères FIFA qui parlent de reboisement ».

Pour le patron du football burkinabè, « ce reboisement nous permettra de reverdir notre zone. Nous sommes à près de 600 plants mais on ne va pas s’arrêter à ça. Au fur et à mesure que nous allons occuper le domaine nous allons continuer à planter ».

La FBF a planté utile avec « des dattiers, des kapokiers, des karités et d’autres espèces. Actuellement on a des manguiers. On fera tout pour avoir d’autres variétés », a précisé le président Sawadogo.

Une chose est de planter des arbres et une autre est de les entretenir. Oumarou Sawadogo a rassuré que « on va se donner les moyens pour l’entretien. On a mis beaucoup d’argent dans l’achat des plants et après si on doit négliger pour l’entretien c’est comme si c’est de l’inconscience ».

Les arbres qui sont sur les voies d’accès au site du siège de la FBF seront déterrés pour être plantés ailleurs. Le président de la FBF a promis que dans deux ou trois ans les gens seront émerveillés par la beauté des arbres mis en terre.

