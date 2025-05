Burkina : La douane saisit des produits illicites de plus de 220 Millions FCFA

Ouagadougou 8 Mai (AIB) – La Douane a saisi du 13 mars au 14 avril 2025 sur toute l’étendue du territoire des produits illicites composés entre autres, des explosifs, des stupéfiants, des médicaments interdits et du carburant de contrebande estimés à plus de 220 Millions FCFA , annonce le service de la communication de la douane.

Selon les autorités douanières, des produits prohibés d’une valeur totale de 221 652 300 FCFA ont été saisis, ainsi que 176 véhicules en situation irrégulière. Les droits et taxes recouvrés atteignent 74 640 000 FCFA et les amendes infligées s’élèvent à 55 250 000 FCFA. Parmi les 20 690 colis interceptés figurent des explosifs (3 195 bâtons de dynamite, 77 détonateurs), des stupéfiants (amphétamines, chanvre indien), des médicaments interdits, de la volaille congelée, des boissons alcoolisées, des cigarettes, du carburant de contrebande, des piles, du cacao, ainsi que des carcasses d’animaux protégés.

L’opération, placée sous la supervision de la Direction de la Lutte contre la Fraude et de la Surveillance du Territoire, visait à contrôler la régularité de la circulation des marchandises et des véhicules, à vérifier l’authenticité des immatriculations et à détecter toute forme de fraude, notamment sur les cargaisons à destination du Burkina Faso et des pays voisins.

Au-delà des saisies, la mission a eu un effet dissuasif notable et a permis de sensibiliser les usagers sur l’impact néfaste de la fraude pour l’économie, la sécurité et la santé publique. L’opération a aussi renforcé la performance des bureaux de douane et la collaboration avec les usagers. La Douane burkinabè réaffirme ainsi son engagement à protéger les intérêts du Trésor public et à sécuriser le territoire national contre les menaces liées à la fraude et à la criminalité transfrontalière.

Agence d’Information du Burkina

MZ/ATA