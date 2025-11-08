Burkina-Douane-Saisie-Cyanure

Burkina : La douane saisit 100 fûts de cyanure à Kaya

Ouagadougou, 8 nov. 2025 (AIB) – La Brigade Mobile des Douanes de Kaya, a saisi une cargaison à haut risque de 100 fûts de cyanure dissimulé sous des sacs vides.

« Sous des sacs vides de ciment apparemment anodins se dissimulait une cargaison à haut risque : 100 fûts de cyanure. Une manœuvre d’une audace inquiétante, stoppée à temps par la vigilance exemplaire de la Brigade mobile des douanes de Kaya », informe les services de communication de l’institution.

Selon elle, cette cargaison représentait « une menace insidieuse contre notre sécurité, nos ressources en eau, halieutiques et fauniques, et l’avenir même de notre pays ».

Le directeur général des douanes, l’Inspecteur divisionnaire Yves KAFANDO, a salué le professionnalisme de ses hommes.

Il a rappelé que l’administration des Douanes demeure et demeurera sur la ligne de front ; celle où se joue le destin économique du pays.

Agence d’information du Burkina

DNK-ata

Source:DGD-scrp