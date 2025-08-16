Burkina : La dépouille mortelle d’Alino Faso attendue lundi à Ouagadougou

Ouagadougou, 16 août 2025 (AIB) – La dépouille mortelle de l’activiste burkinabè Alain Christophe Traoré, alias Alino Faso, décédé en Côte d’Ivoire dans des circonstances troubles, sera rapatriée lundi 18 août 2025 à 14h25 à l’aéroport international de Ouagadougou, a annoncé samedi le gouvernement.

Selon un communiqué officiel du gouvernement burkinabè, ce rapatriement fait suite à des démarches conjointes menées par les autorités et la famille Traoré, afin de permettre à l’illustre disparu de bénéficier d’obsèques « dignes et honorables ».

Le gouvernement a assuré que toutes les dispositions nécessaires seront prises pour la suite judiciaire relative à la disparition suspecte d’Alino Faso.

Il a également salué la mémoire d’un « patriote » dont l’engagement en faveur des causes sociales demeure « indélébile ».

Les autorités burkinabè ont invité les populations à rester mobilisées pour la manifestation de la vérité dans ce dossier.

En rappel, Alino Faso a été déclaré décédé par « suicide », selon un communiqué du procureur de la République de Côte d’Ivoire, en date du 27 juillet 2025, alors qu’il était détenu dans ce pays depuis janvier 2025.

Le Burkina Faso rejette cette version et exige toute la lumière sur l’affaire.

