Burkina : La clôture de l’immersion patriotique et le match nul des Étalons à la Une des journaux

Ouagadougou, 10 sept. 2025 (AIB) – Les quotidiens de ce mercredi mettent en avant le match nul et vierge entre les Étalons du Burkina Faso et les Pharaons d’Égypte, disputé hier au stade du 4-Août dans le cadre de la 8ᵉ journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 et la fin de l’immersion patriotique obligatoire des nouveaux bacheliers.

Le quotidien d’État Sidwaya affiche à sa Une : « Immersion patriotique obligatoire, mission accomplie pour la première promotion ».

Le journal précise que, dans la région du Kadiogo, plus de 20 000 nouveaux bacheliers, répartis sur 46 sites, ont suivi pendant un mois des modules sur le civisme, la citoyenneté, le patriotisme et d’autres valeurs sociétales.

Il ajoute que dans le Gulmu, les immergés étaient au nombre de 2 113, 8 870 dans le Guiriko, 337 dans le Liptako et 3 235 dans le Yaadga.

Selon le chef du gouvernement, Jean Emmanuel Ouédraogo, cité par le journal, les immergés sont « la preuve vivante que l’immersion patriotique n’est ni une formation militaire, ni une privation de vacance, mais bien une école de vie ».

Le journal Le Pays relaie, pour sa part, les déclarations de la porte-parole des immergés du Kadiogo, Wen-Kuuni Anatolia. Selon elle, cette expérience a été une véritable opportunité pour revisiter l’histoire du Burkina et redécouvrir ses valeurs cardinales : « Oui, nous sommes nés de nouveau, car nous avons appris à être intègres et patriotes », rapporte le journal.

«Vous devez incarner le Burkinabè nouveau, celui pour qui la Patrie passe avant tout, avant lui-même», écrit le quotidien bobolais, L’Express du Faso, rapportant les propos de la gouverneure Guiriko.

Dans un autre registre les journaux reviennent sur le match nul et vierge entre les Étalons et les Pharaons.

« Burkina Faso – Égypte : un nul qui complique la tâche des Étalons », titre L’Express du Faso pour qui, seule une victoire aurait permis aux Burkinabè de se relancer dans ce groupe dominé par les Pharaons (19 points), alors que les Étalons n’en comptaient que 14.

Pour le doyen des quotidiens privés, L’Observateur Paalga, avec ce match nul, le rêve de mondial s’éloigne pour les Etalons qui croyaient à une miraculeuse victoire qui allait donner un semblant d’espoir aux Burkinabè.

C’est désormais quasi impossible pour les Etalons de prétendre à une qualification directe à la prochaine coupe du monde avec ce résultat, conclut le journal.

Pour Le Pays, le retour n’aura pas été triomphal pour les Etalons qui retrouvaient le stade du 4-Août après quatre années de nomadisme footballistique passées à faire le tour de l’Afrique.

Selon Sidwaya, les Pharaons frustrent les Etalons au 4-Août. Le quotidien reprend les mots du sélectionneur Brahima Traoré : « Notre objectif de vaincre le signe indien n’a pas été atteint et nous somme atteints moralement».

