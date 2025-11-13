Burkina-campagne-Nationale-Solidarité- Dɛmɛ-Sira

Burkina : La campagne nationale de solidarité « Dɛmɛ Sira » se tient du 14 novembre 2025 au 31 janvier 2026

Ouagadougou, 13 nov. 2025 (AIB) – La ministre de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale, le commandant Passowendé Pélagie Kaboré/Kabré, a annoncé jeudi à Ouagadougou la tenue, du 14 novembre 2025 au 31 janvier 2026, de la campagne nationale de solidarité dénommée « Dɛmɛ Sira », ou la voie de la solidarité, visant à mobiliser toutes les forces vives du pays autour de l’entraide et du soutien aux personnes vulnérables.

Selon le commandant Passowendé Pélagie Kaboré/Kabré, la campagne « Dɛmɛ Sira » vise à raviver les valeurs endogènes de partage, d’unité et d’entraide, et à mobiliser les citoyens, la diaspora, les entreprises ainsi que les partenaires techniques et financiers autour d’un vaste élan de solidarité nationale.

« Notre pays traverse une double épreuve sécuritaire et humanitaire qui a bouleversé des milliers de vies. Mais au cœur de ces douleurs, la flamme de la solidarité burkinabè n’a jamais vacillé », a-t-elle déclaré.

La ministre a indiqué qu’à travers cette campagne, le gouvernement veut faire de la solidarité une cause nationale, un réflexe collectif, un moteur de résilience et de souveraineté.

« La solidarité ne se décrète pas, elle se vit. Elle se cultive dans les cœurs, dans les familles, dans les communautés. La solidarité n’est pas qu’un mot, c’est un geste, une action, un engagement. C’est un repas partagé, un regard bienveillant, une main tendue vers celui qui tombe », a-t-elle insisté, appelant chaque Burkinabè à contribuer selon ses moyens à cet effort collectif.

Selon les explications de la ministre en charge de l’Action humanitaire, la campagne « Dɛmɛ Sira » se déroulera sur l’ensemble du territoire national sous la forme d’une caravane de solidarité dans les 13 régions, de rencontres communautaires, d’actions citoyennes et de dons aux personnes vulnérables.

Il est également prévu un vaste mouvement digital pour amplifier la voix de la fraternité nationale à travers le hashtag #DɛmɛSira, ainsi qu’une mobilisation endogène de fonds pour financer la solidarité.

Des animations, des théâtres, des fora, des causeries débats autour de la solidarité et de vivre ensemble, des repas communautaires, des visites aux personnes âgées, des dons symboliques, des séances de don de sang, sont également entre autres activités prévues au cours de ce mois de solidarité.

Le commandant Passowendé Pélagie Kaboré/Kabré a par ailleurs appelé l’ensemble des Burkinabè, les forces vives, les jeunes, les femmes et la diaspora à se mobiliser autour de cette campagne afin de permettre à son département d’atteindre les objectifs de la solidarité nationale.

« Dɛmɛ Sira n’est pas simplement une campagne, mais un appel à l’âme du Burkina Faso, un engagement à bâtir une nation de fraternité, de compassion et de résilience », a-t-elle dit.

Agence d’Information du Burkina

BAK/ata