BURKINA-SEMAINE-NUMERIQUE-OUVERTURE-TRAVAUX

Burkina: La 20e édition de la semaine du numérique ouvre ses portes à Ouagadougou

Ouagadougou,18 nov.2025(AIB)- Les travaux de la 20e édition de la semaine du numérique ont débuté mardi, dans la capitale burkinabé sous le thème » L’intelligence artificielle au coeur de la transformation digitale ».

La cérémonie d’ouverture officielle de la Semaine du numérique (SN) a été présidée par le chef de l’Etat burkinabé, le capitaine Ibrahim Traore.

Le.Ghana est le pays invité d’honneur et le Mali et le Niger sont les pays invités spéciaux de la de la SN qui se tient du mardi 18 au samedi 21 2025.

Agence d’information du Burkina

NO/YOS