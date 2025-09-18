Burkina : La 14e édition des UACO explore l’impact de la géopolitique sur la communication

Ouagadougou, 18 sept. 2025 (AIB)-Le comité d’organisation des Universités africaines de la communication de Ouagadougou (UACO) a annoncé, ce jeudi 18 septembre 2025 à Ouagadougou, la tenue de la 14e édition, prévue du 1er au 3 octobre 2025, sous le thème : « Influence du contexte géopolitique sur la communication et le développement en Afrique ».

« Cette 14e édition des UACO se tient dans un contexte international et africain marqué par des crises et des conflits multiples et multiformes, plaçant le Sahel et particulièrement le Burkina Faso au cœur de plusieurs défis sécuritaires, géopolitiques, médiatiques et technologiques, avec des conséquences énormes sur le plan humain et du développement », a déclaré le président du comité d’organisation, Fidèle Tamini.

Selon lui, cette édition constitue une tribune visant à approfondir la réflexion sur l’impact de la géopolitique sur la communication et le développement en Afrique. Deux sous-thèmes ont été retenus : le premier, intitulé « Souveraineté et communication dans l’espace sahélien : enjeux géopolitiques et médiatiques », met en lumière le fait que la souveraineté dans le Sahel n’est pas seulement une affaire de territoires et d’armées, mais aussi une bataille d’images, de récits et de discours.

Le second, « Enjeux et défis de l’Intelligence artificielle : montée des influenceurs face aux métiers classiques de l’information et de la communication », souligne comment l’Intelligence artificielle et les influenceurs redessinent les frontières de l’information et de la communication, tout en posant en débat la légitimité, la fiabilité et l’avenir des métiers traditionnels de ce secteur.

Le PCO a relevé que ces sous-thèmes seront développés à travers vingt-quatre (24) communications, assurées par vingt-deux (22) communicateurs venant du Maroc et de la sous-région ouest-africaine, notamment du Niger, du Sénégal, de la Mauritanie, de République de Guinée, de la Côte d’Ivoire et du Burkina Faso.

Le président du comité d’organisation, Fidèle Tamini, s’exprimait à l’occasion de l’annonce de la 14e édition des UACO, qui se tiendra du 1er au 3 octobre 2025 dans la salle PSUT de l’Université Joseph Ki-Zerbo, sous le haut patronage de Son Excellence le Premier ministre.

Fidèle Tamini a souligné qu’en plus des communications, cette édition sera marquée par des master classes, des expositions et des visites de sites touristiques.

Il a ajouté que cette édition vise également à contribuer à la formation continue des jeunes journalistes et communicateurs et au rayonnement du Burkina Faso.

« Cette édition sera une opportunité pour le ministère en charge de la Communication de renforcer les ponts entre chercheurs et praticiens, en vue de favoriser une mise en œuvre concrète des innovations théoriques, de faire découvrir au public les mutations technologiques et leur lien avec le secteur de la communication », a-t-il conclu.

Agence d’Information du Burkina

