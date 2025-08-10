Burkina/Kantchari : Une centaine de terroristes neutralisés le 9 août 2025

Ouagadougou, 10 août 2025 (AIB). Les Forces combattantes, appuyées par des vecteurs aériens, ont neutralisé, le samedi 9 août 2025, une centaine de terroristes à Kantchari (Est) qui s’apprêtaient à attaquer la localité, a appris l’AIB auprès de sources sécuritaires.

Le samedi 9 août à Kantchari, les hommes du 24e BIR ont détecté la présence d’un important regroupement de terroristes au nord de leur position, vraisemblablement en préparation d’une attaque.

Une manœuvre rapide et parfaitement coordonnée avec les vecteurs aériens amis a permis d’anéantir la position ennemie, tuant plus d’une centaine de combattants et contraignant les survivants à fuir, abandonnant un important stock d’armes de tous calibres.

Cet assaut réussi s’inscrit dans une dynamique offensive enclenchée par les Forces combattantes depuis plusieurs semaines, maintenant une forte pression sur les terroristes.

Le 2 juillet, le 19e BIR a mené des actions offensives dans la zone de Nindangou, neutralisant plusieurs criminels et saisissant du matériel.

Quatre jours plus tard, le 6 juillet, dans la région de Bankuy, des Volontaires pour le Défense de la Patrie (VDP) postés à Kombori ont repoussé une attaque, obligeant les rescapés à fuir en abandonnant des corps et de l’armement.

Le 17 juillet, des assassins ont lancé un assaut contre la position des Forces combattantes à Salamboré, dans la région du Nakambé. Les assaillants se sont heurtés à une farouche résistance des vaillants combattants, qui ont tenu leurs positions avec détermination.

Le même jour, à Toéni, un important contingent de criminels a été sévèrement défait, laissant du matériel de guerre récupéré par les unités.

Le 19 juillet, à Djibo, des terroristes ont pris pour cibles plusieurs postes avancés, mais ont été mis en déroute par des unités qui les attendaient de pieds fermes.

La fin juillet a vu se multiplier les frappes combinées au sol et dans les airs. Le 23 juillet, une tentative d’infiltration dans la zone de Taparko a été déjouée par un BIR en manœuvre.

Le lendemain, dans la région de Bankuy, les Forces armées ont réussi un coup de maître contre un groupe de criminels approchant dangereusement de leur position à Solimana.

Le 26 juillet, le 8e BIR a intercepté et neutralisé des assaillants à Nionko et Poullalé, dans la région des Kulsés, tandis que le 27 juillet, les hommes du 15e BIR menaient un assaut contre des criminels à Bolibana, dans la forêt de Dida, à la frontière ivoirienne.

Le 27 juillet, alors qu’une unité du détachement de Tankoualou menait une mission de reconnaissance vers une position potentiellement ennemie, située à l’est de ses lignes, les vecteurs aériens ont repéré des criminels quittant les buissons au sommet d’une colline.

Les combattants du ciel ont immédiatement ciblé un groupe et déclenché une frappe précise. Deux rescapés ont tenté de fuir à pied en sortant des buissons, mais ils se sont retrouvés face aux forces au sol, positionnées à proximité, qui les ont neutralisés sur-le-champ.

Le 29 juillet, dans la zone de Gorom, un chef terroriste circulant en pick-up escorté de motos a été suivi jusqu’à sa cache, puis neutralisé avec son escorte.

Les autorités militaires saluent le courage et le professionnalisme des unités engagées, réaffirmant leur détermination à poursuivre sans relâche les opérations jusqu’à la libération complète du territoire national.

Agence d’information du Burkina