Burkina : Justice : L’ex-DG de la SOFITEX Arsène Somda placé sous mandat de dépôt

Bobo-Dioulasso, 31 octobre 2025 (AIB) – L’ancien Directeur général de la Société burkinabè des fibres textiles (SOFITEX), Arsène Ghislain Somda, a été placé sous mandat de dépôt dans la nuit du jeudi 30 octobre 2025, à l’issue de son audition par le juge d’instruction du Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso.

Selon les informations recueillies, M. Somda est poursuivi pour des faits présumés de détournement de deniers publics, d’enrichissement illicite et de blanchiment de capitaux, des infractions prévues et punies par les articles 332-17 et 332-24 du code pénal burkinabè.

Cette mise en cause intervient dans le cadre d’une enquête sur la gestion de la société nationale en charge de la filière coton.

Agence d’Information du Burkina

AB/ata