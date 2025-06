Burkina/Journées Vitamine A+ et rattrapage vaccinal 2025 : le ministre Kargougou lance officiellement le premier passage à Tenkodogo

Tenkodogo, 13 juin 2025 (AIB) – Le ministre de la Santé, Robert Lucien Kargougou, a procédé ce vendredi, au Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) Urbain 03 de Tenkodogo, au lancement officiel du premier passage des Journées nationales de supplémentation en Vitamine A+ (JVA+), couplées au rattrapage vaccinal des enfants de 0 à 23 mois.

Ce lancement s’est déroulé en présence des autorités administratives, sanitaires, coutumières ainsi que des partenaires techniques et financiers.

Il marque le début d’une campagne nationale visant à renforcer la santé et la survie des enfants de moins de cinq ans, à travers l’administration de la vitamine A, du déparasitant (Albendazole), ainsi que la mise à jour du calendrier vaccinal pour les enfants non ou incomplètement vaccinés.

La cérémonie a débuté par une visite des installations du CSPS Urbain 03, au cours de laquelle le ministre a salué l’immense travail accompli par le personnel de santé.

Le ministre et sa délégation ont ensuite assisté à une séance de dépistage, suivie de l’administration de la vitamine A à des enfants de la famille Bamogo, par les Agents de santé à base communautaire (ASBC).

Le Dr Robert Kargougou a rappelé l’importance de cette campagne dans la lutte contre la malnutrition et les maladies infantiles évitables. « La vitamine A renforce le système immunitaire des enfants, lutte contre la cécité nocturne et réduit significativement les risques de mortalité infantile », a-t-il déclaré.

Le premier responsable du département de la Santé a par ailleurs salué l’engagement du personnel de santé, ainsi que le soutien indéfectible des partenaires tels que l’UNICEF, l’OMS et Helen Keller International.

Il a également invité les parents à faire vacciner leurs enfants et à s’assurer qu’ils reçoivent le paquet intégré d’interventions à fort impact sur la santé et la nutrition durant la période de la campagne.

Le représentant adjoint de l’UNICEF au Burkina Faso, Dr James Mugaju, a souligné que les JVA+ contribuent à réduire la mortalité infantile de 24 %. C’est pourquoi les partenaires techniques et financiers sont mobilisés aux côtés du gouvernement burkinabè pour la tenue de cette activité qui sauve des vies et améliore les conditions de vie des populations.

La campagne s’étendra sur quatre jours à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, et sur un mois dans le reste du territoire national. Elle vise à atteindre plus de 4 648 123 enfants à travers le pays.

En plus de la supplémentation en vitamine A pour les enfants de 6 à 59 mois, les activités incluent le déparasitage à l’Albendazole pour les enfants de 12 à 59 mois, le dépistage de la malnutrition et le rattrapage vaccinal pour ceux dont la vaccination n’est pas à jour.

Agence d’Information du Burkina

SM/ata