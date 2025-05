BURKINA-CULTURE-PROMORION-ASSOCIATION

Burkina/Journée culturelle : L’association ADT promeut la culture san à Ouagadougou

Ouagadougou, 26 mai 2025 (AIB)- L’Association pour le développement de Tourouba (ADT) section Ouagadougou a initié hier dimanche, sa 1re édition de journée culturelle, en vue de promouvoir la culture san et favoriser la cohésion sociale entre les fils et filles de la localité.

« C’est un sentiment de joie qui m’anime aujourd’hui, au regard de la grande mobilisation des ressortissants de Tourouba à Ouagadougou. Je pense que notre culture pourra s’envoler vraiment très loin », a déclaré le président de l’Association pour le développement de Tourouba (ADT) section Ouagadougou, Ousséni Diéni.

Pour lui, les parents du village ont été invités à la rencontre de promotion de la culture san afin qu’ils soient un relai pour la nouvelle génération.

Le premier responsable de l’ADT/ Section Ouagadougou s’exprimait dimanche à la maison de la culture des jeunes de Larlé, au cours d’une journée culturelle de promotion de paix et de la cohésion entre les fils et filles du Tourouba, Rasouly et Lankoué.

« Le Burkina Faso vit une situation difficile et en particulier, la province du Mouhoun, les parents, dès leur retour feront un compte rendu au village, toute chose qui va contribuer à la promotion de la paix et du vivre ensemble », a soutenu Ousséni Diéni.

Le président d’organisation de la journée culturelle, Barkary Diéni a souligné que l’objectif est de promouvoir la culture en général et celle du San en particulier.

« Nous avons pris cette résolution pour être résilient. Nous n’allons pas céder aux chantages des ennemis du Burkina Faso. Nous avons décidé malgré l’adversité, les difficultés, tenir à organiser cette journée culturelle », a soutenu M. Diéni.

Le parrain de la journée culturelle, Patrice Forgo, par ailleurs directeur général de la Banque commerciale du Burkina (BCB), a salué l’initiative de l’ADT/ section Ouagadougou qui valorise la culture san.

M.Forgo dit accepter ce parrainage avec joie, car selon lui, il a répondu à un appel familial tout en traduisant sa disponibilité à soutenir les futures éditions de l’association.

Cette journée de l’ADT/ section Ouagadougou a été ponctuée par une conférence sur la cohésion sociale, une exposition de produits de lebourou et de la vallée du Sourou et des prestations artistiques.

Agence d’information du Burkina

NO/BBP/ATA