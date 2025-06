BURKINA–REFORESTATION–CAMPAGNE–LANCEMENT

Burkina/JNA 2025 : Le Premier ministre donne le top départ de la campagne de reforestation à Guiba

Ouagadougou, 21 juin 2025 (AIB) – Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a lancé, samedi, dans la commune rurale de Guiba, région du Centre-Sud, la 7ᵉ édition de la Journée nationale de l’arbre (JNA), dénommée opération « Heure patriotique pour reverdir le Faso ». Pour l’occasion, plus de 4 600 plants médicinaux et fruitiers ont été mis en terre sur le site de Guiba, d’une superficie de 5 hectares.

Selon le chef du gouvernement, cette initiative présidentielle consiste à engager les citoyens burkinabè à planter des arbres et à prendre soin des plants pour lutter contre la déforestation et contribuer à la restauration du couvert végétal.

Le Premier ministre a également salué la mobilisation des populations, qui témoigne de leur adhésion à la vision du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, de faire du Burkina un espace vert pour les générations futures.

Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo s’exprimait à l’occasion de la cérémonie de lancement officiel de cette 7ᵉ édition, dont l’objectif est de planter 5 millions d’arbres en une heure à travers tout le pays.

Le patron de l’exécutif burkinabè était entouré d’autorités coutumières, administratives et de membres du gouvernement, tous fortement mobilisés pour la circonstance, avec en perspective la plantation de 20 millions d’arbres au terme de la JNA 2025.

> « Avec cette campagne de reboisement d’envergure, le gouvernement entend mobiliser toutes les forces vives de la Nation pour faire front contre la désertification, protéger la biodiversité et valoriser les ressources endogènes », a-t-il soutenu devant une foule en liesse.

Le chef du gouvernement a également mis l’accent sur la richesse de la pharmacopée traditionnelle, tout en encourageant le reboisement dans les écoles, les centres de santé et les espaces publics, afin de préserver les espèces menacées, mais aussi d’offrir des sources naturelles de soins et de nutrition.

Planter un arbre, selon lui, est un geste de foi envers l’avenir, et il a appelé les populations à entretenir soigneusement les plants afin qu’ils grandissent et servent au bien-être commun.

Le gouverneur de la région du Centre-Sud, Yvette Nacoulma, s’est réjouie du choix porté sur la « Cité de l’Épervier » pour abriter la cérémonie de lancement de la JNA 2025, placée sous le thème :

« Plantes médicinales, source de résilience sanitaire et climatique des communautés ».

Pour Mme Nacoulma, le gouvernement a pris la ferme résolution de placer l’arbre au cœur de la souveraineté totale du peuple burkinabè, à travers la présente campagne de reforestation. Elle a par ailleurs indiqué que toutes les forces vives de la province du Zoundwéogo s’engagent à atteindre les objectifs escomptés en matière de reboisement.

Le parrain de la JNA 2025 et président du patronat burkinabè, Idrissa Nassa, a salué la vision des autorités visant à restaurer les forêts et promouvoir l’écologie par la réalisation de projets verts et structurants.

> « Cette célébration, ce rendez-vous annuel, est un acte de conscience, d’espoir et un signal fort en faveur d’un Burkina Faso plus vert, plus sain et plus durable », a-t-il poursuivi.

Le fondateur de Coris Bank International a souligné que son entreprise, dans le cadre de sa responsabilité sociétale, ne ménagera aucun effort pour soutenir l’État dans ses initiatives en faveur de l’épanouissement des populations.

En rappel, le samedi 14 juin 2025, le président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, avait donné officiellement le top départ de la plantation des bosquets à plantes médicinales, dans cette même commune rurale de Guiba.

Agence d’information du Burkina

NO/BO/ATA