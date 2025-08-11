BURKINA – JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA JEUNESSE – LANCEMENT

Burkina/Jeunesse : lancement officiel des activités de la Journée internationale de la jeunesse

Ouagadougou, 11 août 2025 (AIB) -Le ministre en charge de la Jeunesse, Roland Somda, a présidé ce lundi 11 août le lancement officiel des activités commémoratives de la Journée internationale de la jeunesse, placée sous le thème : « Pacte du futur : Le Burkina que nous voulons, le rôle de la jeunesse dans un Burkina de paix et souveraineté ».

« La jeunesse doit être un instrument de l’État pour le développement de la nation », a déclaré le ministre Roland Somda.

Le ministre a précisé que cette édition est diversifiée, inclusive, tournée vers l’action et la valorisation du génie créatif. Elle comprend, entre autres, des campagnes de sensibilisation et des sessions de formation dans toutes les régions du pays, autour de thématiques majeures comme le pacte du futur, la révolution progressiste et populaire, la confédération de l’Alliance des États du Sahel (AES) et les initiatives présidentielles, véritables leviers d’insertion socio-économique des jeunes.

S’y ajoutent des concertations régionales accompagnées d’expositions sur les talents, les initiatives et les innovations développées par la jeunesse pour répondre aux défis de notre époque.

Une compétition dénommée « Tribune de créativité et d’innovation », dédiée à la valorisation de l’engagement et des solutions proposées par les jeunes, ainsi qu’un appel à contribution des organisations de jeunesse et des mouvements sportifs pour soutenir l’initiative Faso Mêbo.

Un colloque national de la jeunesse, prévu les 11 et 12 août, permettra également de faire entendre la voix des jeunes sur les grandes questions de développement national.

Selon le ministre, l’heure n’est plus à l’attentisme, mais à l’action responsable, à l’engagement citoyen et patriotique.

« C’est ensemble que nous bâtirons un Burkina Faso fort, uni et souverain, pour les générations futures », a-t-il affirmé.

Le ministre a rappelé que cette journée constitue un cadre privilégié de réflexion et d’action pour promouvoir la participation active des jeunes au développement national.

Il a exhorté les acteurs gouvernementaux, la société civile ainsi que les partenaires techniques et financiers à renforcer leur engagement en faveur de l’épanouissement socio-économique et professionnel de la jeunesse burkinabè.

« Je vous exhorte donc, chers jeunes, à vous impliquer activement dans toutes les activités à venir, à faire entendre votre voix à travers des engagements sincères, réalistes, mais surtout ambitieux », a-t-il conclu.

Agence d’Information du Burkina

LN / OS / ATA