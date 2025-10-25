Burkina : Issaka Bonkoungou publie « Alerte », un appel à la jeunesse pour une prise de conscience

Ouagadougou, 25 oct. 2025 (AIB)-Le diplomate burkinabè Issaka Bonkoungou a dédicacé, vendredi à Ouagadougou, son recueil de nouvelles intitulé « Alerte », une œuvre composée de sept textes qui scrutent les maux minant la jeunesse africaine, tels que l’immigration, le chômage, la xénophobie, l’injustice et le mimétisme intellectuel. Préfacé par le Pr Serge Théophile Balima, l’ouvrage se veut un appel à la lucidité et à la responsabilité collective.

Selon l’auteur, « Alerte » est avant tout un cri du cœur, une exhortation à la jeunesse et aux décideurs africains pour une prise de conscience face aux dérives qui freinent le développement et fragilisent la stabilité du continent.

« J’ai voulu dire ‘’alerte’’ à toutes ces pratiques qui nous éloignent du progrès. Une Afrique nouvelle est possible, à condition que sa jeunesse croie en ses capacités et s’engage résolument pour son avenir », a confié M. Bonkoungou.

Diplomate de carrière, l’auteur s’est également inspiré de son vécu en Europe pour brosser des réalités parfois douloureuses. « J’ai vu des étudiants et des jeunes Africains sombrer dans la drogue ou adopter des comportements contraires à nos valeurs. Cela m’a profondément meurtri », a-t-il témoigné, avant d’ajouter : « Nous pouvons bâtir notre propre paradis ici, en travaillant avec des dirigeants consciencieux et responsables. »

Pour le présentateur de l’œuvre, Youssef Ouédraogo, « Alerte » ausculte les plaies profondes de la société africaine contemporaine. « Issaka Bonkoungou aborde des sujets sensibles avec lucidité et sans jugement moral, préférant interpeller plutôt que condamner », a-t-il expliqué.

Selon lui, l’auteur « ne se contente pas de raconter des histoires : il interroge nos réalités, révèle nos contradictions et appelle à un sursaut collectif ».

Le préfacier, Pr Serge Théophile Balima, a pour sa part salué une œuvre à la fois patriotique et philosophique. À travers « Alerte », a-t-il dit, Issaka Bonkoungou « déconstruit le mythe de l’Occident paradisiaque » et « invite à redonner sens à la fierté africaine ». Pour le professeur, ce recueil constitue « un tissu de réflexions utiles pour forger la conscience et l’action des citoyens ».

Paru aux Éditions Mercury, « Alerte » s’étend sur 133 pages et est disponible au prix de 5 000 FCFA dans les librairies de la place.

La cérémonie de dédicace a réuni de nombreuses personnalités, dont le ministre des Affaires étrangères, Karamogo Jean Marie Traoré.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

DNK/ata