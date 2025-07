Burkina-Islam-FAIB-Promotion-Discours-Responsable

Burkina/Islam : La FAIB appelle la jeunesse musulmane à plus de responsabilité sur les réseaux sociaux

Ouagadougou, 13 juillet 2025 (AIB) – La Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB) a invité les fidèles musulmans, notamment sa frange jeune, à faire preuve de responsabilité dans les messages diffusés sur les réseaux sociaux, a indiqué dimanche son secrétaire exécutif, Adama Sakandé.

« La FAIB appelle tous les acteurs musulmans, notamment la jeunesse, à faire preuve de responsabilité dans leurs expressions sur les réseaux sociaux et à éviter les discours de division », a déclaré son secrétaire exécutif, Adama Sakandé, lors d’une conférence de presse tenue dimanche en marge d’une formation dédiée aux imams, prédicateurs et prêcheurs.

Cette formation, axée sur l’harmonisation du discours islamique et l’usage responsable des réseaux sociaux, vise à promouvoir un islam de paix, respectueux des différences et soucieux du vivre-ensemble.

La Fédération des associations islamiques du Burkina a exhorté les musulmans à ne plus tenir de propos de médisance ou de violence, et à œuvrer pour l’unité et la cohésion nationales, a soutenu M. Sakandé.

La FAIB a également sollicité l’accompagnement des pouvoirs publics pour soutenir les efforts des organisations islamiques engagées dans la promotion de la paix, du dialogue et dans la prévention de la radicalisation.

Selon le président du présidium de la FAIB, Aboubacar Yugo, sa structure se porte garante de la promotion d’un discours islamique respectueux des différences et orienté vers le bien commun sur toute l’étendue du territoire national.

En tant que faitière des associations islamiques du Burkina Faso, la FAIB s’est engagée, à travers ses membres, à un usage éthique, mesuré et utile des outils numériques, dans le respect des lois en vigueur et des principes de l’islam, a-t-il souligné.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

