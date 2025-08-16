Burkina-Intégration-Enseignants-Communautaires

Burkina/Intégration des enseignants communautaires : Le ministère salue la « reconnaissance du sacrifice exemplaire » des VDP de l’éducation

Ouagadougou, 16 août 2025 (AIB) – Le ministère en charge de l’Éducation nationale a salué, samedi, la décision du gouvernement d’intégrer 300 éducateurs de la petite enfance et 479 enseignants du primaire dans la fonction publique, soulignant qu’il s’agit de récompenser « un engagement et un sacrifice exemplaires » de ces « Volontaires pour la défense de l’éducation (VDP) » qui, dans les zones à forts défis sécuritaires, ont maintenu ouverte la voie du savoir.

« En intégrant ces enseignants, le gouvernement traduit sa volonté de récompenser un engagement et un sacrifice exemplaires, mais aussi de consolider l’offre éducative nationale face aux défis sécuritaires et sociaux », a indiqué le ministère sur sa page Facebook.

Le Conseil des ministres du 13 août 2025 a validé l’intégration de centaines d’enseignants communautaires, véritables « Volontaires pour la Défense de l’Éducation », qui ont assuré la continuité pédagogique dans les zones les plus affectées par l’insécurité, s’est réjoui le ministère.

Au total, 300 éducateurs de la petite enfance et 479 enseignants du primaire, tous titulaires du Certificat d’aptitude pédagogique (CAP), rejoindront officiellement la fonction publique. Leur intégration se fait sur la base de titres de capacité, conformément aux dispositions en vigueur, précise-t-il.

Selon l’institution, l’intégration des 300 éducateurs de la petite enfance vient renforcer le préscolaire, un maillon essentiel dans la préparation des tout-petits à l’apprentissage formel. Leur reconnaissance institutionnelle permettra d’améliorer l’encadrement pédagogique et d’offrir un meilleur départ éducatif aux enfants.

Le passage des 479 enseignants communautaires du primaire au statut d’agents publics constitue une marque de reconnaissance envers des hommes et des femmes qui ont, malgré l’insécurité, assuré la continuité de l’enseignement.

Leur intégration contribuera à stabiliser le corps enseignant du primaire et à améliorer durablement la qualité de l’éducation dans les zones les plus vulnérables, rassure le ministère.

Par ailleurs, le Conseil des ministres du 13 août 2025 a décidé d’un « recrutement exceptionnel » de 1 367 agents pour l’année 2025, dont 778 par concours directs sans formation et 589 par sélection sur dossiers, afin de relever les défis du développement.

Agence d’Information du Burkina

DNK/ata