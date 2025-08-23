Burkina-Obsèques-Enterrement-Alino-Faso

Burkina/Inhumation d’Alino Faso: Entre receuillements et émouvants témoignages

Ouagadougou, 23 août 2025 (AIB)- Alino Faso, de son vrai nom Alain Christophe Traoré, annoncé mort dans des conditions troubles en Côte d’Ivoire le 24 juillet 2025, a été honoré dignement par la nation burkinabè ce samedi et repose désormais au cimetière municipal de Gounghin.

Après l’accueille dans l’émoi de sa dépouille le lundi 18 août 2025 et la soirée d’hommage qui lui a été rendue le jeudi 21 août, Alain Christophe Traoré alias Alino Faso a été accompagné ce samedi 23 août, dans sa dernière demeure par toute la nation dans la dignité et la reconnaissance.

Selon Raïssa Compaoré, amie du défunt, Il a toujours été là pour les autres. Et c’est un devoir de pouvoir l’accompagner jusqu’à sa dernière demeure.

« Son plus grand vœu, c’était de rentrer dans son pays. Malheureusement, il est revenu sans la vie sauve. Et ça nous touche énormément », a-t-elle déploré.

Elle a souhaité que l’on garde d’Alino Faso, celui qui a toujours tout fait pour aider les autres en rendant service généreusement, en sauvant des vies, mais aussi un homme altruiste qui a trouvé à manger pour les personnes déplacées internes et aidé la veuve et l’orphelin, etc.

Serge Poda, ami et collaborateur d’Alino Faso lui, pense que celui que la nation entière pleure était quelqu’un de toujours disponible pour les autres, toujours attentionné, rassembleur et engagé, mais qui aimait la joie de vivre, qui était un philanthrope, toujours prêt à aider, à donner de sa personne pour que les autres puissent s’en sortir.

« L’héritage qu’il laisse, c’est d’aimer nos semblables, comme il l’a fait, d’être généreux, comme il était généreux, et d’aimer le Burkina Faso aussi fort, comme il l’a aimé », a-t-il confié aux hommes de médias.

Quant à Ismaila Zongo alias Papus Zongo, acteur culturel et ex collaborateur du défunt, il estime qu’Alino Faso symbolisait la vie. Il était très dynamique et homme à multiples casquettes et ce qui est arrivé est un choc pour tous les Burkinabè à plusieurs niveaux.

« Ceux qui sont dans le monde de l’humanitaire savent ce qu’il a fait. Ceux qui sont dans le monde des médias, dans le monde artistique, savent ce qu’il a fait. Et son œuvre va au-delà du Burkina Faso. Il aimait les gens, il aimait toujours là où il y a du monde. Il aimait plaisanter, aimait rigoler. Avec lui, tout le monde était sa famille.

Mais avant l’inhumation d’Alino Faso, tôt dans la matinée vers 8h du matin, Il y a eu la levée de sa dépouille, empreint de vives émotions, à la morgue de Bogodogo.

Le cortège funèbre est arrivé à l’Église Ste Camille sis aux 1200 logements aux environs de 9 heures pour l’absoute et les bénédictions avant l’ultime départ de Christophe Alain Traoré. Sur place, parents, amis, collègues et des Burkinabè de tout âge sont venus prier pour lui afin que son âme repose en paix dans la cité de l’éternel Dieu.

Prenant la parole au nom de la famille Traoré, la sœur cadette d’Alino Faso, Noura Traoré, a remercié de tout cœur le peuple burkinabè pour tout ce qui a été fait depuis l’annonce de la mort d’Alino, remercié toutes les personnes qui, depuis la mort d’Alain, ont pris un moment pour le porter dans leurs prières et accompagner la famille.

« Vos messages, vos visites, vos pensées, vos prières, votre solidarité démontrent les valeurs que Alain à incarnées. Alain croyait fermement que chacun de nous devait porter la vérité, défendre la justice et pratiquer la solidarité. C’est en vivant ces valeurs au quotidien et en les transmettant à nos enfants que nous ferons perdurer l’héritage de Alain », a-t-elle soutenu.

La mémoire d’Alino Faso restera gravée dans le cœurs du peuple burkinabè à travers les valeurs comme la solidarité, la justice, le courage et la dignité.

Agence d’Information du Burkina