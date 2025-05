Burkina-Défense-Sécurité-Industrie

Burkina/Industrie de défense : Un salon pour mettre en lumière et encadrer les innovateurs locaux

Ouagadougou, 6 mai 2025 (AIB) – La 2e édition du Salon international Synergie Sûreté, Défense et Sécurité se tient du 8 au 10 mai 2025, avec un accent particulier sur la promotion des innovateurs locaux dans le domaine de l’industrie de défense, a indiqué mardi le président du comité permanent du Salon, Hyacinthe Zouré.

« Nous avons des personnes qui s’essaient à l’industrie, qui fabriquent des composants, des équipements, des solutions. C’est pour cela qu’au niveau du CYSDEF, nous avons pris l’initiative de mettre en lumière tous ces innovateurs, de les faire découvrir et surtout de les accompagner », a déclaré le président du comité permanent du Salon international Synergie Sûreté, Défense et Sécurité, Hyacinthe Zouré.

M. Zouré s’exprimait le mardi 6 mai 2025 à Ouagadougou, lors de la conférence annonçant l’événement.

Selon le président, il y a beaucoup de merveilles en termes de créations et d’innovations au Burkina Faso dans le domaine de l’industrie de défense.

« On voit des projets çà et là, mais on ne les voit jamais sur le terrain de façon pratique, car ils ne sont pas bien encadrés », a reconnu M. Zouré.

Pour lui, le Salon international Synergie Sûreté, Défense et Sécurité, qui se tient du 8 au 10 mai 2025 au Centre de conférences de Ouaga 2000, vient corriger cette insuffisance.

À l’en croire, une compétition des innovateurs sera organisée à cette occasion, où les candidats proposeront des solutions dans le domaine de la défense et de la sécurité.

Comme à la 1re édition du Salon, à travers cet « akarton », les jeunes vont libérer leur génie afin de proposer des solutions innovantes pouvant contribuer à la lutte contre le terrorisme, a indiqué M. Zouré.

Pour mener à bien cette action, un appel à candidatures a été lancé, ont affirmé les organisateurs, précisant que les jeunes, notamment ceux de la diaspora, ont manifesté un grand intérêt pour cette compétition qui s’ouvre le 7 mai 2025 sur le site du Centre de conférences de Ouaga 2000.

En ce qui concerne le suivi des projets, Hyacinthe Zouré a assuré avoir reçu des garanties pour l’accompagnement des jeunes dans l’aboutissement de leurs initiatives.

Cette 2e édition du Salon international Synergie Sûreté, Défense et Sécurité se tiendra sous le thème : « Défense, sécurité et protection civile : enjeux et approches innovantes pour des territoires pacifiés et prospères ».

Le président Zouré a informé que plusieurs activités seront au programme, notamment une exposition d’équipements, des démonstrations et des échanges entre experts.

Les problématiques qui seront abordées sont, entre autres, la cybersécurité, la cyberdéfense, l’intelligence artificielle et la coopération, a-t-il fait savoir.

