Burkina/Immersion patriotique : le ministre Nacanabo exhorte 394 bacheliers de Nioko I à bâtir un Burkina nouveau

Ouagadougou, 7 sept. 2025 (AIB) – Le ministre de l’Économie et des Finances, Dr Aboubakar Nacanabo, a galvanisé dimanche, 394 bacheliers en immersion patriotique au lycée de Nioko I, dans la commune de Saaba, les appelant à incarner la jeunesse bâtisseuse d’un Burkina Faso nouveau.

Les bacheliers ont démontré les acquis de leur mois de formation à travers l’intonation de l’hymne national, la récitation de l’hymne et du slam de l’immergé, ainsi qu’une démonstration de self-défense.

« Le Burkina Faso de demain, c’est vous qui allez le construire », a lancé le ministre Nacanabo, invitant la jeunesse à se considérer comme la relève dans la défense et l’édification de la nation.

Le ministre a salué l’encadrement et les organisateurs pour la réussite de cette première expérience d’immersion patriotique, qu’il a qualifiée d’« école de valeurs » pour la jeunesse burkinabè.

Il a également félicité les jeunes pour leur discipline, leur esprit patriotique et leur engagement.

À cette occasion, Dr Aboubakar Nacanabo était accompagné de la ministre déléguée chargée du Budget, Mme Fatoumata Bako/Traoré, et du ministre de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique, Dr Aboubacar Savadogo.

Agence d’Information du Burkina