Burkina/ Immersion patriotique : Le Gouverneur de la région des Kuilsé galvanise les jeunes engagés

Kaya, 13 août 2025 (AIB)- Le gouverneur de la région des Kuilsé, Col. Major Z. Blaise Ouédraogo, a galvanisé ce mercredi, les nouveaux bacheliers qui séjournent au collège privé Sainte Thérèse d’Avila de Kaya dans le cadre de l’immersion patriotique obligatoire 2025.

Trois jours après avoir intégré le site du collège privé Sainte Thérèse d’Avila, les bacheliers engagés pour l’immersion patriotique et leurs encadreurs ont accueilli le mercredi 13 août 2025, très tôt le matin, le colonel-major Z. Blaise Ouédraogo, gouverneur de la région des Kuilsé.

Organisé en sections, ils ont sacrifié à la traditionnelle montée quotidienne des couleurs au son du ditanyè chanté en chœur, en présence des autorités administrative, militaires et paramilitaires ainsi que des acteurs de l’éducation secondaires.

Sous le drapeau, immergés, encadreurs et autorités présentes ont écouté ensemble le discours de sons excellente le capitaine Ibrahim Traoré, un message adressé à l’ensemble des 60 000 jeunes engagés du Burkina Faso et synchronisé à partir du site de Ouagadougou et mis à l’écoute de façon simultanée dans tous les sites de Kaya.

Dans son message le Président du Faso a souligné l’importance de cette initiative pour forger une génération consciente de ses responsabilités envers la nation. Il a insisté sur le rôle et la place des jeunes dans la défense des valeurs fondamentales du Burkina Faso, notamment la solidarité, l’intégrité et le patriotisme.

Le Chef de l’Etat a encouragé les jeunes à s’impliquer activement dans la reconstruction du pays. Il a rappelé l’importance de préserver l’unité nationale et de résister aux influences néfastes.

Insistant sur le sens de la révolution, le Capitaine Ibrahim Traoré a souligné que cette immersion est une opportunité pour les jeunes de se réapproprier l’histoire du pays et de préparer un avenir marqué par le respect des valeurs citoyennes et un engagement fort pour la nation.

Pour le Colonel-Major Blaise Ouédraogo, le plus important de cette initiative est de former des patriotes loyaux et véritablement engagés pour la Patrie. C’est pourquoi il a encouragé les encadreurs à s’engager réellement dans la formation de ces jeunes qui sont, selon lui, « encore modelables ». « Vous êtes comme le forgeron, si vous échouez, l’outil ne sera pas utile. », a -t-il averti.

Lancée le 10 août 2025, l’immersion patriotique implique 60 000 nouveaux bacheliers répartis sur tout le territoire national. Ils séjourneront en internat jusqu’au 11 septembre 2025, dans le but de renforcer leur conscience citoyenne, leur esprit de cohésion sociale et l’engagement patriotique qui doit les animer au sortir de cette immersion.

