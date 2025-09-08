Burkina-Immersion-Patriotique-Visite-Délégation-Gouvernementale-Lycée-Vénégré

Burkina/Immersion patriotique 2025 : Une délégation gouvernementale encourage les jeunes bacheliers au lycée Vénégré

Ouagadougou, 8 Sept. 2025 (AIB)- Une forte délégation gouvernementale, conduite par le ministre d’État, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, le Général de Brigade, Célestin Simporé, a rendu visite lundi, aux nouveaux bacheliers en immersion patriotique obligatoire au lycée Municipal vénégré de Ouagadougou, pour les encourager à intégrer les valeurs enseignées dans leurs actes quotidiens.

Durant un mois, 593 bacheliers ont été formés au lycée Vénégré sur certaines valeurs cardinales de la nation que sont le patriotisme, le civisme, la citoyenneté et la cohésion sociale, etc.

« En venant ici, vous allez à votre propre rencontre pour comprendre le sens de la patrie. Les valeurs que vous avez intégrées ici, vous devez les entretenir tout au long de votre carrière et durant votre vie », a déclaré le Gl de brigade, Célestin Simporé.

Une nouvelle bachelière, session de 2025, Nam Todara Ida Deo Gracias, se réjouit de la qualité de la formation qu’ils ont reçu.

« Nous avons appris beaucoup de choses, notamment le sens du patriotisme, le sens du sacrifice, le respect des biens publics et des institutions publiques », a-t-elle précisé.

Avant de prendre congé des jeunes bacheliers en immersion, la délégation gouvernementale a rendu un vibrant hommage aux forces combattantes, qui se battent jour et nuit, malgré les conditions difficiles pour que le Burkina Faso retrouve sa liberté, son indépendance et sa souveraineté.

Notons que le ministre d’État, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants était accompagné du ministre de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique, Dr Boubacar Savadogo et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré.

Agence de l’Information de Burkina

