Burkina/Hommage militaire : « Thomas Sankara vit en chacun de nous », président CSC

Ouagadougou, 4 déc. 2025 (AIB) – Le président du Conseil supérieur de la communication (CSC), Louis Modeste Ouédraogo, a affirmé jeudi, lors du deuxième cérémonial d’hommage militaire au père de la Révolution burkinabè, que Sankara « n’est pas mort » car il vit en chacun de nous.

« Thomas Sankara n’est pas mort, il vit en chacun de nous, qui sommes aujourd’hui mobilisés pour lui rendre hommage », a indiqué le premier responsable de l’organe de régulation des médias, Louis Modeste Ouédraogo.

Pour lui, la mobilisation autour de la révolution progressiste et populaire conduite par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, vise à perpétuer la mémoire d’un héros qui a lutté toute sa vie pour la souveraineté et la dignité des Africains.

M. Ouédraogo s’exprimait jeudi à Ouagadougou, lors du deuxième cérémonial d’hommage militaire à Thomas Sankara, présidé par son institution.

Il a encouragé les participants à soutenir les activités du Mémorial en contribuant à l’initiative « Ma brique pour Thomas Sankara », afin de faire du site un lieu qui retrace l’histoire politique du pays et serve de mémoire pour tous les peuples africains.

Le ministre en charge de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a pour sa part rappelé la portée symbolique du lieu, qui abrite le capitaine Sankara et ses douze compagnons.

Le ministre Ouédraogo a insisté sur l’importance d’un engagement collectif, déclarant que la réalisation du Mémorial dépendra de la mobilisation de tous.

La cérémonie, marquée par des recueillements, s’est déroulée en présence de responsables burkinabè et de délégations venues de pays frères de l’Alliance des États du Sahel (AES).

