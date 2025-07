Burkina : HELP offre des infrastructures hydrauliques et sanitaires aux populations

Santé/Eau/Infrastructures

Kaya, 11 juillet 2025 (AIB)–Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet Paix et Développement pour les personnes déplacées internes et hôtes vulnérables (PADEP), l’ONG HELP a remis, jeudi 10 juillet, dans les communes de Boussouma et Kaya, des infrastructures hydrauliques et sanitaires aux populations de Santena et Kaya.

Depuis 2021, l’ONG HELP s’est engagée aux côtés des autorités régionales du Sahel, du Nord et du Centre-Nord à renforcer la résilience des personnes déplacées internes (PDI), des populations hôtes et des services sociaux de base, à travers ses projets Soonré et PADEP.

C’est dans cette optique qu’elle a remis, le jeudi 10 juillet 2025, un poste d’eau autonome (PEA) d’un débit de 3 m³/h aux populations du village de Santena (Boussouma), un autre d’un débit de 4 m³/h aux habitants de Poédogo, quartier du secteur 6 de Kaya, ainsi qu’une salle d’hospitalisation équipée de matériel médico-technique au Centre médical (CM) du secteur 1 de Kaya.

Le Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) du secteur 7 de Kaya a également bénéficié d’un dispensaire équipé de matériel médico-technique, dont la remise officielle est en cours, selon le chef de projet PADEP/HELP, Mahamadi Belem.

Selon lui, chaque PEA, d’une valeur de 11,8 millions de francs CFA, est équipé d’un château d’eau de 10 m³, d’une borne-fontaine avec trois robinets, d’un champ solaire, d’un branchement privé et d’une clôture grillagée.



Aux dires de M. Belem, la salle d’hospitalisation du CM du secteur 1 de Kaya, d’une valeur de plus de 26,5 millions de francs CFA, comprend des salles de consultation médicale, de garde, d’hospitalisation, d’attente et une terrasse couverte en dalle pleine.

Le dispensaire du CSPS du secteur 7 de Kaya, a-t-il indiqué, d’un coût global de 24,4 millions de francs CFA et également équipé de matériel médico-technique, est composé d’un bureau du major, de salles de consultation, de soins, de petite chirurgie, de pansement, d’attente, ainsi que de deux terrasses couvertes en tôle et en dalle pleine.

Pour permettre une gestion durable de ces infrastructures, des comités techniques de suivi conjoint, composés de techniciens des communes et régions concernées et des ONG HELP/APIL, ont été mis en place.

À en croire Mahamadi Belem, la réalisation de ces infrastructures s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des projets Soonré et PADEP, financés par la République fédérale d’Allemagne (RFA), à hauteur d’environ six milliards de francs CFA.

C’est pourquoi il a exprimé sa gratitude au bailleur, la RFA :

« Ces infrastructures visent à renforcer la résilience, à promouvoir la paix et la cohésion sociale entre les communautés, et à contribuer à la reconstruction des structures », a estimé le chef de projet.

En perspective, Mahamadi Belem a assuré que le projet PADEP, qui court jusqu’en décembre 2027, poursuivra le renforcement des infrastructures sanitaires à travers la réalisation complémentaire d’ouvrages, le suivi-accompagnement des services techniques et des collectivités locales, notamment les communes, avec la construction d’infrastructures d’assainissement, d’aires marchandes, ainsi que des actions de promotion de la cohésion sociale et de protection.

Les bénéficiaires ont remercié le donateur pour ce geste.

« Cet ouvrage d’eau permettra de réduire le calvaire des femmes et des filles », a témoigné la secrétaire du comité de gestion du PEA de Poédogo, Pascaline Kombamtanga.

Abondant dans le même sens, la responsable des femmes de Santena, Joséphine Ouédraogo, a indiqué que leur PEA mettra un terme aux conflits entre femmes autour des points d’eau à faible débit. Elle a ainsi rassuré quant à une gestion rationnelle et transparente pour éviter les éventuelles pannes.

En termes de doléances, Mme Ouédraogo a sollicité auprès de HELP la construction d’un CSPS à Santena afin d’atténuer les souffrances des populations, surtout pendant la période d’hivernage.

Le haut-commissaire de Sandbondtenga, Idrissa Gamsonré, a déclaré que ces infrastructures viennent renforcer l’offre des services sociaux de base, notamment en santé, hygiène, eau et assainissement.

De ce fait, il a exprimé toute sa reconnaissance à HELP/APIL et à son bailleur, la RFA. M. Gamsonré a exhorté les différents comités de gestion à une utilisation rationnelle de ces infrastructures.

Pour le médecin-chef du District sanitaire de Kaya, Dr Lamine Ouédraogo, ces infrastructures sanitaires amélioreront les conditions de prise en charge des malades :

« Les salles d’hospitalisation sont déjà occupées. Ces dons répondent à un besoin urgent. Désormais, nous prendrons en charge les enfants malnutris au niveau du CM du secteur 1. Cela va décongestionner le Centre hospitalier régional de Kaya, ce qui contribuera à réduire les décès liés à la malnutrition », s’est-il réjoui.

En termes de doléances, le MCD Ouédraogo a souhaité que le CM soit doté d’un service de radiographie et d’un bloc opératoire.

