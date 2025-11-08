Burkina/Guiriko : Sidwaya unit sport, paix et cohésion sociale à l’occasion d’un marathon à Bobo-Dioulasso

Bobo-Dioulasso, 8 nov. 2025 (AIB)-La première édition du Marathon Houet de Sidwaya s’est courue samedi matin dans la ville de Sya, sous le signe de la paix et de la cohésion sociale, sous le patronage du ministère des Sports et de celui en charge de la Communication.

Placée sous le thème « Le sport, facteur de paix et de cohésion sociale », cette première édition a rassemblé plus de 1 000 athlètes, professionnels et amateurs, autour des valeurs de fraternité, de paix et de cohésion sociale entre les Burkinabè.

Selon la directrice générale des Éditions Sidwaya, Assètou Badoh/Guiré, cette première édition visait trois objectifs, notamment susciter un engouement populaire et offrir aux habitants de Bobo-Dioulasso une matinée de joie et de partage, au-delà des différences.

Le Marathon Houet de Sidwaya, porté par l’établissement public de presse créé en 1984 par le capitaine Thomas Sankara, vise également à rapprocher davantage la presse nationale de ses lecteurs dans une ambiance conviviale, festive et inclusive, a indiqué la première responsable.

Les coureurs ont pris part, dans une atmosphère chaleureuse, aux différentes courses de 10 km et de 21 km, marquées par l’absence d’abandons, symbolisant la détermination et la résilience des populations, a confié la directrice.

Les trente premiers athlètes de chaque course ont été récompensés. Que ce soit sur les distances de 21 km ou de 10 km, des prix officiels et des prix spéciaux ont été décernés aux meilleurs coureurs.

La directrice générale des Éditions Sidwaya a salué la mobilisation exceptionnelle des habitants de Sya et l’appui constant des autorités régionales, du ministère en charge de la Communication et de celui des Sports.

« Le Marathon Houet de Sidwaya est né, il a couru, il a sué et il a réussi », s’est réjouie la première responsable du groupe de presse publique, avant de donner rendez-vous à tous pour la deuxième édition, qu’elle promet « encore plus passionnée et fédératrice ».

Le ministre en charge de la Communication, Pingwendé Gilbert Ouédraogo, a félicité la direction générale des Éditions Sidwaya pour cette première édition qui, selon lui, a été un franc succès, tant par la qualité de l’organisation que par le nombre de participants.

Il a rendu hommage à l’ensemble des médias publics et privés pour le travail remarquable qu’ils accomplissent, avant d’inviter tous les acteurs à s’engager à prêcher l’évangile de la paix et de la cohésion sociale, indispensables à la stabilité du pays.

Agence d’Information du Burkina

YOS/ata