Burkina/Ghana – Signature d’un accord de free roaming pour faciliter les communications

Ouagadougou, 21 nov. 2025 (AIB) – Le Burkina Faso et le Ghana ont signé, ce vendredi à Ouagadougou, un accord de free roaming destiné à permettre aux usagers des deux pays d’utiliser leurs téléphones mobiles aux tarifs locaux lors de leurs déplacements transfrontaliers, a constaté l’AIB.

La cérémonie, organisée par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), marque une étape importante dans la volonté des deux États d’améliorer l’accessibilité et l’intégration de leurs services de télécommunication.

Le secrétaire exécutif de l’ARCEP, Patrice Compaoré, a indiqué que les équipes techniques et les opérateurs ont été associés tout au long du processus, afin de garantir une mise en œuvre efficace. Selon lui, la suppression de la taxe sur le roaming permettra aux voyageurs burkinabè au Ghana, comme aux ressortissants ghanéens au Burkina Faso, de communiquer à des tarifs similaires à ceux pratiqués dans leurs pays d’origine.

M. Compaoré a souligné que cet accord contribuera à renforcer la coopération bilatérale, en facilitant les échanges et la communication entre les deux peuples.

Pour sa part, la ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, Dr Aminata Zerbo/Sabane, a annoncé que cette initiative sera prochainement étendue au Mali puis au Niger, en partenariat avec le Ghana.

Elle a rappelé que le Burkina Faso bénéficie déjà du free roaming avec les pays de l’AES ainsi qu’avec le Togo, et que ces efforts s’inscrivent dans une dynamique d’amélioration continue de la connectivité dans la sous-région.

La ministre a salué le travail effectué par les équipes impliquées, qui ont permis d’aboutir à la signature de l’accord.

Agence d’Information du Burkina

ZAF/bo