Burkina/Fumage et Séchage de poissons : Dr Ouédraogo propose « le canal déformé » pour accroitre les performances thermiques des équipements

Ouagadougou, 26 avril 2025 (AIB)- Pour l’obtention du grade de docteur en physique appliquée de l’Université Joseph Ki Zerbo de Ouagadougou, Rimnogdo Wilfried Ouédraogo a démontré hier vendredi que « le canal déformé » est une alternative efficace pour réduire les coûts énergétiques des équipements de fumage du poisson au Burkina Faso.

« Contrairement au canal droit, le canal déformé améliore les transferts thermiques et massiques à l’intérieur du canal, ce qui peut contribuer à diminuer le coût énergétique du fumage et du séchage du poisson », a déclaré Dr Rimnogdo Wilfried Ouédraogo.

M. Ouédraogo s’exprimait vendredi 25 avril 2025 à l’université Joseph Ki Zerbo de Ouagadougou, après avoir soutenu brillamment, devant un jury international, sa thèse intitulé « Etude numérique des transferts de chaleur et de masse dans un canal déformé: Application au fumage séchage du poisson ».

Cette étude a été menée dans l’optique d’accroître les performances thermiques des équipements de fumage/séchage du poisson pour accompagner les acteurs de la filière dans la conservation de leurs produits.

Le spécialiste explique que dans le canal déformé, il est constaté une amélioration des transferts thermiques et massiques dans le convergent. Ces transferts présentent des pics à l’entrée du col du canal traduisant ainsi des valeurs cimes atteintes.

Il ajoute que si la vitesse de l’écoulement devient importante (Re=1500), l’influence de la déformation de la paroi est réduite et s’observe à travers l’apparition d’un pallié pour les profils axiaux de température et de fraction massique ».

« L’application des résultats de la simulation numérique au fumage/séchage montre que la déformation de la paroi sèche avec un ratio des rayons du col et de la section droite du canal (Rcol/Rdroit) compris entre 1/6 et 1/3 conjuguée à un de nombre de Reynolds variant entre 500 et 1000 assure les conditions idoines de séchage et de fumaison », a soutenu le scientifique.

Dans le canal droit, par contre, « les résultats montrent une amélioration des transferts de chaleur et de masse lorsque le nombre de Reynolds augmente. Ces transferts sont assez importants au bord d’attaque du canal et s’amenuisent au fur et à mesure que le fluide évolue dans le canal ».

Il conclut alors que dans ce type d’équipements, les transferts de matière et de chaleur latente diminuent lorsque la température du fluide à l’entrée du canal augmente.

Au regard des résultats de la recherche, le physicien indique que la suite est de construire les premiers exemplaires de fumoirs basés sur ces résultats numériques pour remplacer le fumoir traditionnel énergétiquement non performant.

Les travaux de Rimnogdo Wilfried Ouédraogo ont été jugés recevables et conduites dans une scientificité par le jury qui lui a décerné la mention très honorable avec des félicitations.

« C’est un sujet assez compliqué, mais très important, étant donné l’avènement du séchage des produits halieutiques, mais Wilfried Ouédraogo su tirer son épingle du jeu en proposant deux études : l’une étude sur un canal droit et l’autre sur un canal déformé », a souligné le président du jury, Pr Sié Kam de l’université Joseph Ki Zerbo de Ouagadougou.

Pour le Directeur scientifique de thèse, Wensida Serge Igo, Dr Ouédraogo a su mener ses recherches grâce à son courage et sa résilience. « Il a su tirer profit de l’encadrement de l’équipe scientifique pour venir à bout de son travail de thèse », a-t-il renchéri.

« Son travail a un impact très important, non seulement au niveau scientifique, mais aussi au niveau de la filière poisson au Burkina notamment le fumage et le séchage », a affirmé le directeur de thèse.

Agence d’information du Burkina

YOS/fo/ata