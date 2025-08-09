Burkina/Formation : Les responsables de l’AIB outillés sur les différents textes applicables à la commande publique

Burkina-AIB-Formation-Agents-Commande-Publique

Ouagadougou, 8 août 2025 (AIB) – Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d’activités annuel, l’Agence d’Information du Burkina (AIB) a organisé, du 6 au 8 août 2025 à Ouagadougou, une formation sur les procédures de la commande publique au profit de ses responsables.

Durant trois jours, les responsables de l’AIB ont été outillés à travers différents modules portant sur les textes applicables aux marchés publics au Burkina Faso, notamment le dispositif juridique national, le cadre institutionnel, les principes fondamentaux de la commande publique, ainsi que les principales innovations du décret n°2024-1748/PRES/PM/MEF portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics.

Entre enseignements théoriques et cas pratiques, les responsables de l’AIB ont vu leurs capacités renforcées dans le domaine de la commande publique par Évariste Millogo et Dr Kaboré W. Ignace Victorien, tous deux experts en passation des marchés publics et membres du bassin des formateurs de l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP).

Selon la directrice générale de l’AIB, Séraphine Somé/Millogo, cette formation a permis aux participants de revisiter en profondeur les principales étapes et exigences relatives à la passation et à l’exécution des marchés publics, d’actualiser leurs connaissances à la lumière des dernières évolutions réglementaires, et de mieux appréhender leurs responsabilités en matière de gestion et de transparence des deniers publics.

« Je suis convaincue que les outils et bonnes pratiques partagés au cours de ces travaux contribueront à améliorer nos performances, à réduire les risques d’erreurs et à promouvoir une gouvernance exemplaire dans nos processus d’acquisition de biens, de services et de travaux », a-t-elle déclaré.

Dans son discours clôturant la formation, Mme la directrice a réitéré ses remerciements aux formateurs pour la qualité de leurs exposés, leur disponibilité et leur capacité à rendre accessibles des notions parfois complexes. Elle a également félicité le comité d’organisation pour le professionnalisme avec lequel cette session a été préparée et conduite.

