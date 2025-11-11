Burkina-Culture-FDCT-Subvention-Projet

Burkina/Fonds de développement culturel et touristique : 58 projets retenus pour une subvention de 427 millions FCFA

Ouagadougou, 11 nov. 2025 (AIB) – Le Fonds de développement culturel et touristique (FDCT), dans le cadre du Programme d’appui au développement des initiatives culturelles (PADIC) a retenu mardi, 58 projets culturels et touristiques pour bénéficier d’une subvention d’un montant global de 427 millions de FCFA, à la suite d’un appel à projets lancé en août dernier.

Sur 159 dossiers présélectionnés, 58 projets ont été retenus pour bénéficier d’un financement allant de 3 319 280 FCFA à 14 816 000 FCFA.

L’appel à projet a concerné trois thématiques des domaines de la culture et du tourisme.

Il s’agit du soutien à la création, production/édition, la post-production, la promotion et la diffusion des produits culturels intégrant la jeunesse, le genre la promotion intergénérationnelle et la mobilité artistique, le soutien à la mise aux normes techniques et fonctionnelle des espaces culturels ainsi que le soutien à la promotion touristique.

Selon le Secrétaire général (SG) du ministère en charge de la Culture, Bètamou Aymar Fidel Tamini, cet appel à projets vise à renforcer la contribution du secteur de la culture et du tourisme, à la relance économique, à la création d’emplois pour les jeunes et les femmes, ainsi qu’à la promotion de la paix et de la cohésion sociale.

M. Tamini a indiqué qu’à travers cette initiative, le gouvernement réaffirme sa volonté de faire de la culture et du tourisme, un pilier stratégique du développement national, conformément à la vision du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré.

Le SG a par ailleurs exhorté les bénéficiaires à une bonne gestion des ressources mises à leur disposition.

« Ces fonds publics doivent être utilisés avec rigueur, efficacité et dans le respect des objectifs de développement qui fondent notre politique culturelle et touristique », a-t-il renchéri.

La Directrice générale du FDCT, Fiohan Caryne Traoré/Béni, a de son côté, souligné que les dossiers retenus sont d’une qualité appréciable.

Elle a précisé qu’après cette proclamation, une phase de formation des acteurs retenus sera organisée afin de leur permettre de mieux comprendre les termes du contrat à signer avec le FDCT, ainsi que les notions de gestion comptable et financière des ressources.

Mme Traoré/Béni a également affirmé que le FDCT suivra de manière rapprochée la mise en œuvre des 58 projets sélectionnés, afin qu’ils contribuent effectivement au dynamisme du secteur culturel et touristique au Burkina Faso.

Cet appel à projets comporte deux volets, un volet subvention d’un montant de 427 millions de FCFA et un volet crédit d’un montant de 600 millions de FCFA, soit un total de 1 milliard vingt-sept millions de FCFA destiné au secteur de la culture et du tourisme. Ce financement a été rendu possible grâce au soutien de la coopération suisse.

Agence d’information du Burkina

BAK/no