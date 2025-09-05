Burkina-Fonction-Publique-Agents-Révocation

Burkina/Fonction publique : 20 agents recrutés avec des faux diplômes révoqués

Ouagadougou, 5 sept. 2025 (AIB). Le gouvernement burkinabè a révoqué et retiré des décorations de 20 agents publics de 9 départements ministériels, recrutés ou promus dans la Fonction publique sur la base de diplômes inauthentiques, selon le rapport du Conseil des ministres tenu hier jeudi.

« Ces révocations font suite au contrôle de l’authenticité des diplômes et titres ayant servi au recrutement ou à la promotion dans la Fonction publique, conduit par la Commission de régulation des dysfonctionnements (CRD) et le ministère en charge de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale. Ces contrôles ont révélé des cas avérés de diplômes non authentiques », précise le rapport du Conseil.

Agence d’Information du Burkina