Burkina-Ministère-Culture-Gastronomie-Nationale-Ouverture

Burkina Faso : Ouverture de la deuxième édition des Journées de promotion de la gastronomie nationale

Ouagadougou, 16 mai 2025 (AIB) – Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a officiellement lancé jeudi, la deuxième édition des Journées de promotion de la gastronomie nationale (JPGN) au Musée national.

Organisée par la Direction générale du Tourisme, cette deuxième édition des JPGN s’inscrit dans le cadre du Mois du patrimoine burkinabè et de la Journée internationale de la gastronomie durable.

Placée sous le thème « Patrimoine gastronomique et affirmation de l’identité nationale », cette initiative vise à valoriser les mets locaux et à encourager leur consommation au quotidien.

Le ministre Ouédraogo a souligné que « les JPGN visent à donner de la visibilité à nos mets locaux auprès des consommateurs qui, dans un élan patriotique, prendront certainement conscience de la nécessité d’en faire une habitude alimentaire, afin de permettre à l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur gastronomique de profiter des retombées de leur labeur. »

Parmi les activités prévues figuraient : une exposition-vente de mets du terroir, une exposition muséale sur les ustensiles traditionnels de cuisine, des ateliers pour enfants, un concours gastronomique mettant en avant le gnon, un plat traditionnel burkinabè, ainsi que des démonstrations culinaires.

Tout en invitant les participants à partager l’information autour d’eux afin de susciter davantage de participations à ces journées, M. le ministre en charge du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, n’a pas manqué de féliciter et de remercier la directrice générale du Tourisme et ses collaborateurs.

Il a également exprimé sa gratitude envers les partenaires de cette édition, notamment les entreprises Nestlé à travers Maggi, Bibi Parc et Afridia Industrie avec les jus Malia, ainsi qu’à l’ensemble des acteurs privés du tourisme burkinabè.

Agence d’Information du Burkina

MZ/ata